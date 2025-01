iPhone 17 Pro avrà una super fotocamera, ecco come sarà

Sono moltissime le indiscrezioni che si stanno accavallando in questi giorni sul web e che parlano già dei prossimi iPhone. Più in particolare le notizie continuano ad affiorare da diverse fonti per quanto concerne il modello iPhone 17 Pro. Oggi si parla molto delle fotocamere posteriori, le quali insieme a quella frontale dovrebbero ricevere diversi aggiornamenti.

Nuova fotocamera periscopica: sensore migliorato e lenti ibride per iPhone 17 Pro

Secondo il leaker Digital Chat Station, l’iPhone 17 Pro potrebbe abbandonare il teleobiettivo da 12 MP a favore di un nuovo sensore periscopico da 48 MP. Sarebbe possibile così ottenere uno zoom ottico nettamente migliorato e foto migliori quando ci sono condizioni di luce precarie.

Anche la fotocamera per i selfie potrebbe arrivare a 48 MP. È previsto un nuovo obiettivo a sei elementi. Questo miglioramento potrebbe tradursi in selfie più dettagliati e migliori capacità di registrazione video, rendendo l’iPhone 17 Pro un dispositivo ancora più completo per i contenuti multimediali.

Inoltre, dopo aver introdotto la tecnologia 1G3P che comprende un elemento in vetro e tre in plastica, su iPhone 15 Pro Max, Apple potrebbe cambiare spartito. Su iPhone 17 Pro potrebbe infatti adottare un design simile anche per l’obiettivo principale e quello telefoto.

Le lenti ibride vetro-plastica garantirebbero una resa ottica superiore, con maggiore nitidezza e prestazioni potenziate in ambienti con scarsa illuminazione.

Possibili novità estetiche e materiali premium

Oltre agli aggiornamenti hardware, si vocifera che il design dell’iPhone 17 Pro possa subire un’importante evoluzione. Tra le modifiche più attese:

Modulo fotocamere orizzontale , simile a quello dei Google Pixel;

, simile a quello dei Google Pixel; Retro misto vetro e alluminio , per un look più elegante e una maggiore resistenza;

, per un look più elegante e una maggiore resistenza; Utilizzo del titanio per il telaio, al posto dell’alluminio, per un dispositivo più leggero e resistente.

Novità per la Dynamic Island e Face ID

Apple potrebbe anche introdurre un nuovo sistema ottico chiamato metalens per il Face ID, che permetterebbe di ridurre le dimensioni della Dynamic Island. Questa modifica segnerebbe un cambiamento estetico importante, con un frontale più pulito e minimale rispetto ai modelli precedenti.

Parallelamente alle novità fotografiche, si parla anche dell’arrivo di un iPhone 17 Air o Slim, che sostituirebbe la versione Plus dopo soli due anni di presenza sul mercato, proprio come accadde in precedenza con l’iPhone mini.

L’attesa per scoprire ufficialmente le novità Apple è ancora lunga, ma queste prime indiscrezioni rendono l’iPhone 17 Pro sempre più interessante.