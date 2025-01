Il lancio dei prossimi Samsung Galaxy S25 si avvicina sempre di più. Sembra che il lancio ufficiale ci sarà il prossimo 22 gennaio. Con l’avvicinarsi di suddetta data, cresce sempre più l’attesa. L’entusiasmo viene alimentato anche da una serie di indiscrezioni. Quest’ultime rivelano dettagli interessanti sui nuovi modelli. Dalle caratteristiche tecniche ai prezzi di vendita. Quest’ultimo dettaglio, risulta particolarmente interessante considerando l’attuale andamento del mercato.

Samsung Galaxy S25: ecco i possibili prezzi

La gamma comprende tre modelli. Ovvero i Galaxy S25, e le varianti Plus e Ultra. Per le specifiche tecniche, ci saranno diverse configurazioni di memoria. In tal modo, l’azienda punta a soddisfare una clientela sempre maggiore. Nel dettaglio, il modello base sarà da 128 GB, 256GB e 512GB. La variante Plus, invece, partirà da 256 GB. Mentre il modello Ultra sarà da 256 GB, 512GB e 1 TB. Opzione ideale per chi necessita di ampi spazi di archiviazione.

Inoltre, sembra che Samsung intenda puntare molto sull’estetica. Ciò introducendo nuove varianti cromatiche. Quest’ultime uniscono eleganza e innovazione. I modelli S25 e S25 Plus saranno disponibili nei colori Silver, Navy, Icy Blue e Mint. Mentre il Galaxy S25 Ultra sarà caratterizzato da finiture in titanio con tonalità Titanium Silver Blue, Titanium Black e Titanium Grey. Tale scelta riflette la volontà dell’azienda di offrire prodotti non solo performanti, ma anche esteticamente distintivi.

Uno degli aspetti più discussi riguarda i prezzi di lancio. Quest’ultimi, secondo le indiscrezioni emerse, sembrano essere più alti rispetto alla serie precedente. Le prime voci indicano che il Galaxy S25 potrebbe partire da 964,90 euro per la versione base da 128 GB. Mentre il modello Ultra potrebbe raggiungere i 1.930,89 euro per la versione da 1 TB.

È importante considerare che tali informazioni sono fornite da fonti non ufficiali. Ciò significa che potrebbero subire variazioni. Non resta che attendere per scoprire quali saranno le reali novità che Samsung presenterà riguardo i suoi nuovi smartphone.