Apple AirTag 2 sarà strepitoso: avrà una caratteristica nettamente superiore

L’obiettivo di Apple nel 2025 è quello di sorprendere e non solo per quanto riguarda i nuovi iPhone in programmazione. L’azienda di Cupertino infatti si sta ufficialmente preparando per lanciare il suo nuovo AirTag 2. La seconda generazione del piccolo tracker è in procinto di arrivare e a quanto pare potrà vantare una nuova caratteristica che lo renderà nettamente migliore rispetto al modello precedente. A bordo infatti ci sarà il nuovo chip Ultra Wideband conosciuto anche come UWB, utile per triplicare il raggio di localizzazione.

Raggio d’azione esteso con il nuovo chip UWB: AirTag 2 sarà un top

Introducendo il nuovo chip all’interno del suo prossimo AirTag 2, Apple garantirà agli utenti un netto passo in avanti. Sarà infatti possibile localizzarlo fino a 90 metri, misura triplicata rispetto agli attuali 30 metri di AirTag. È proprio così che ritrovare oggetti risulterà molto più semplice, peraltro beneficiando di una precisione nettamente maggiore. Avrà dunque ancora più senso avere un AirTag.

Altre caratteristiche e sicurezza migliorata

L’AirTag 2 continuerà a sfruttare la rete Find My di Apple, che consente di rintracciare gli oggetti tramite i dispositivi Apple vicini, come iPhone e iPad, inviando il segnale ai server Apple. Per gli oggetti nelle vicinanze, sarà possibile attivare un segnale acustico o sfruttare la guida visiva con frecce e indicazioni di distanza tramite la tecnologia UWB, disponibile sui modelli di iPhone più recenti.

Apple non poteva non pensare ad un aspetto in particolare: quello della sicurezza. Il nuovo AirTag 2 infatti è stato progettato per essere perfetto sotto questo punto di vista, integrando dei sistemi di protezione per gli utenti che potranno dunque evitare di essere tracciati in maniera non autorizzata.

Il tutto dovrebbe funzionare in maniera molto semplice: nel caso in cui un AirTag dovesse muoversi insieme ad una persona, iPhone riceverà una notifica dalla quale si potrà disattivare il piccolo dispositivo.