Questo mese assisteremo all’arrivo sul mercato di due nuovi smartphone molto attesi, stiamo parlando di HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro, I quali si stanno facendo decisamente attendere ma allo stesso tempo non sono così coperti da un velo di mistero come un tempo, grazie proprio al CEO di HONOR Che in un piccolo video ci ha mostrato in anteprima qualche dettaglio in più sul design dei prossimi smartphone dell’azienda senza però esagerare, all’interno del video infatti inquadrato un modello protetto da un apposita cover disegnata apposta per consentire la visione di alcuni elementi coprendone completamente altri, vediamo che cosa è emerso dalle immagini.

Il design di Honor Magic 7 Pro

Osservando le immagini, possiamo capire bene come lo smartphone avrà i bordi sfondati e delle cornici che racchiuderanno un display for forse leggermente curvo sui bordi, non c’è dato sapere se i bordi saranno molto sottili a causa della cover presente però possiamo notare con certezza la presenza di una fotocamera anteriore incastonata all’interno di un design pillola che ricorda tantissimo la Dynamic Island, probabilmente al suo interno sarà presente anche il riconoscimento facciale 3D che abbiamo già visto con Apple.

Per il resto non si riesce a capire granché dal momento che la cover anche posteriormente copre integralmente il dispositivo lasciando intravedere appena il flash LED è giusto qualche millimetro del comparto fotografico, non abbastanza per trarre qualsiasi tipologia di deduzione.

Per quanto riguarda l’arrivo ufficiale degli smartphone, dovremmo comunque attendere il 30 ottobre, data in cui l’azienda li svelerà in tutto il mondo con tutte le caratteristiche tecniche precise, quello che è sicuro è che i device monteranno l’ultimo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4 o 8 Elite in basse alla nuova denominazione.

Dunque, ora non rimane che attendere per capire e toccare con mano i prossimi smartphone di Honor, sicuramente le aspettative sono abbastanza elevate.