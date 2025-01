Durante la fiera della tecnologia di Las Vegas, la nota azienda californiana ha colto l’occasione per presentare la versione desktop e mobile della sua nuova serie di schede grafiche RTX 50, Ma non è tutto, le schede sono state accompagnate da una serie di tecnologie innovative rappresentate dall’ultima versione del DLSS, il quale integra al proprio interno un particolare software in grado di ridurre in modo importante la latenza, stiamo parlando di Reflex che arriva alla sua seconda versione e gode del sistema predittivo Frame Warp.

Latenze più basse

Quando parliamo di latenza, parliamo del tempo che intercorre tra l’invio di un input da parte del giocatore e la visualizzazione di un output direttamente a schermo, questa tecnologia come la prima versione già uscita in passato, sincronizza la CPU e la GPU evitando che nel processo di generazione dei frame si verifichino dei ritardi, ciò permette di ridurre anche del 50% il tempo di latenza che si ha quando si invia un input tramite mouse e tastiera consentendo una più rapida generazione di immagine a schermo, a rendere questa tecnologia molto più efficace e ci pensa la nuova funzionalità Frame Warp, dal momento che quest’ultima, riuscendo a prevedere quello che succederà nel frame successivo, consente di ridurre la latenza nei giochi fino al 75%, si tratta di una trovata intelligente che sfrutta molto bene il processore, infatti mentre la GPU si occupa di generare un’immagine, la CPU sta già calcolando la posizione di quello che verrà mostrato a schermo nel fotogramma successivo, ecco dunque che intercettando questi dati la tecnologia dell’azienda intercetta il frame precedente aggiornandolo e dunque riducendo in modo importante il tempo di latenza.

Ovviamente questo tipo di tecnologia può dare il meglio di sé, soprattutto per quanto riguarda i giochi competitivi online, dal momento che avere una latenza bassissima è indispensabile per poter reagire in modo più veloce a determinate situazioni che possono fare la differenza in merito l’esito della partita.