Monopattini elettrici: è crollo dei noleggi con il nuovo Codice della Strada

Con le nuove regole che sono partite dallo scorso 14 dicembre, c’è stato un cambiamento netto in Italia per quanto riguarda i monopattini elettrici. Gli utenti che erano soliti noleggiarne uno, si sono ritrovati a fare i conti con tutte le novità introdotte. Stando a quanto riportato, i noleggi sono calati con un impatto devastante, il tutto a quanto pare per via delle varie regole che hanno introdotto un po’ di confusione nella mente degli utenti. Tra le più importanti c’è sicuramente l’obbligo del casco così come quello dell’assicurazione e della targa.

Vendite e fatturato in calo: i monopattini elettrici risentono del nuovo Codice della Strada

La riduzione è stata sensibile rispetto allo scorso anno, in quanto anche le vendite hanno risentito particolarmente di queste nuove norme. I monopattini elettrici dovrebbero calare fino al 50% rispetto al 2024, con una perdita economica netta per tutto il settore. Addirittura si parla di 300 milioni di euro di ammanco entro il 2030. Il settore, che per molti versi era in crescita e motivo di guadagno per lo Stato, ora rischia di affrontare un brutto periodo.

Ad incidere sarebbe proprio la mancanza di chiarezza su alcuni aspetti, come il formato della targa o la modalità esatta di copertura assicurativa, ha ulteriormente complicato la situazione. In tanti dunque auspicano ad un intervento pronto da parte dei vertici.

La situazione dunque preoccupa e non poco, in quanto questo crollo improvviso potrebbe portare a diverse conseguenze. La prima starebbe nei posti di lavoro: ben 1200 occupati potrebbero infatti restare senza occupazione. Il secondo problema sta nelle vendite, con un calo per il 2025 che potrebbe essere di oltre il 50%. Detto questo, soprattutto le associazioni, richiedono un intervento da parte del Ministero che possa chiarire la situazione. Ci saranno dunque delle novità prossimamente che dovrebbero in qualche modo regolare questa spiacevole situazione che per certi versi sembrava annunciata.