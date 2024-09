Passa a ho. mobile se vuoi finalmente porre fine ai limiti di navigazione dal tuo smartphone e dire addio alla connessione lenta mentre accedi alle piattaforme streaming o a sessioni di gaming online con i tuoi amici. La nuova promozione ho. mobile ti offre ben 200 GB in 5G, minuti illimitati per chiamare ogni volta che vuoi i tuoi amici e la tua famiglia e SMS illimitati.

Per poter attivare la promozione con 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati il costo da sostenere è di soli 9,99 euro al mese. Per l’attivazione il costo è variabile. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa speciale promozione ho. mobile attualmente disponibile sulla pagina web ufficiale dell’operatore virtuale.

ho. mobile: 200 GB in 5G a soli 9,99 euro al mese

Portare il tuo numero in ho. è veramente semplice. Puoi procedere all’attivazione della promozione che include 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati a soli 9,99 euro al mese. Non dimentichiamo che la connessione 5G ti consente di dire addio a qualunque tipo di rallentamento mentre navighi online. Una soluzione che, come sappiamo, consente di svolgere semplici pratiche online senza perdere tempo a causa di rallentamenti dovuti ad una scarsa connessione.

La promozione ho. mobile può essere attivata a partire da 2,99 euro. Il costo dipende dall’operatore di provenienza. Solamente utenti che derivano da operatori come TIM, Wind3,Very, Vodafone devono sostenere un costo di attivazione di 29.90 euro. A tal proposito ricordiamo, inoltre, che l’offerta è attivabile solo con l’autoricarica. Portando il numero in ho. la sim è gratuita e la prima ricarica un costo di 10 euro.

Non dimentichiamo che la promozione in questione offre 200 GB in 5G per poter viaggiare al massimo della velocità proprio come hai sempre desiderato fare. Naturalmente, ho. mobile sottolinea che il 5G è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte da rete 5G a cui si appoggia lo stesso operatore telefonico.