Si prevede un 2025 scoppiettante e ricco di novità per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni.

Negli ultimi anni questo settore, un po’ come tutti, ha subito il peso della crisi economica e ciò ha costretto gli operatori telefonici ad aumentare i prezzi delle proprie offerte, facendo storcere il naso agli utenti.

Recentemente, invece, si è assistito a una stabilizzazione dei prezzi, anche grazie alle tariffe proposte dagli operatori telefonici virtuali.

Ad esempio, ho.Mobile, uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati sul territorio, propone a nuovi e vecchi clienti delle offerte super vantaggiose e a prezzi davvero folli.

I costi delle offerte dell’operatore sono tra i più bassi sul mercato, senza però dover rinunciare all’ottima qualità dei servizi.

ho.Mobile: nuove offerte per il 2025

Anche per il 2025 ho.Mobile ha in serbo per i clienti delle offerte da non perdere. Vediamo quali sono le promozioni telefoniche migliori dell’operatore:

Offerta da 5,99 €

Questa tariffa e sicuramente da non perdere poiché offre minuti e SMS illimitati, con 100 giga di Internet a soli 5,99 € al mese. Il costo di attivazione è di 2,99 € Per i clienti provenienti dagli operatori telefonici virtuali. L’offerta sarà disponibile fino al 29 gennaio 2025.

Offerta da 6,99 €

Anche questa promozione prevede minuti e SMS illimitati, ma con 150 giga di Internet, il costo è di 6,99 € al mese e il costo di attivazione è di 2,99 € per tutti i clienti provenienti da operatori telefonici virtuali

Offerta da 8,99 €

Questa tariffa prevede minuti e SMS limitati, con 200 giga di Internet a soli 8,99 € al mese. Il costo di attivazione è sempre di 2,99 € per i clienti provenienti da operatori telefonici virtuali

Offerta da 9,99 €

Si tratta dell’offerta più conveniente, poiché prevede minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet in 5G a soli euro 99 al mese. Il costo di attivazione è sempre di due euro 99 al mese per i clienti provenienti dagli operatori telefonici virtuali.

Offerta da 11,99 €

L’ultima offerta proposta dall’operatore prevede minuti e SMS illimitati, con 250 giga in 5G, a soli 11,99 € al mese. Il costo di attivazione dell’offerta è di 2,99 € per tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici virtuali.