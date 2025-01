Nel corso degli ultimi anni Tik Tok è diventata la piattaforma di video sharing tra le più utilizzate da utenti di qualsiasi età. Una soluzione scelta per condividere con il mondo intero contenuti di breve durata. A partire dal lancio nel 2016, Tik Tok è riuscito a conquistare un gran numero di utenti in tutto il mondo. La notizia delle ultime ore riguarda però il suo utilizzo negli Stati Uniti.

Sembrerebbe infatti che la Corte Suprema degli Stati Uniti stia pensando di vietare l’uso di TikTok a partire dal 19 gennaio 2025. La causa sembrerebbe essere legata alla sicurezza nazionale e, di conseguenza, anche alla protezione dei dati personali degli utenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Tik Tok: divieto di utilizzo negli Stati Uniti

Tantissimi utenti che finora hanno utilizzato la piattaforma di sharing video potrebbero presto dover dire addio. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, i giudici della Corte Suprema sembrerebbero intenzionati a procedere con la conferma della legge che vieta la piattaforma TikTok negli Stati Uniti.

A tal proposito, è importante ricordare che l’app è giunta davanti alla Corte Suprema americana prima di rischiare definitivamente di rimanere fuori dal mercato Usa. Durante l’udienza, la Corte ha ascoltato le argomentazioni delle parti per decidere se revocare la legge firmata dal presidente Joe Biden. Legge che, come anticipato, prevede che venga vietato l’uso di Tik Tok dal 19 gennaio 2025.

Le principali preoccupazioni, da parte dei giudici della Corte, riguardano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a causa di un potenziale controllo che la Cina potrebbe avere su ByteDance. Quest’ultima, società ideatrice del social TikTok. Non a caso, infatti, sembrerebbe che ByteDance abbia avanzato la richiesta di sospendere il divieto fino al completamento del processo di appello. Richiesta che però non è stato accolta in nessun modo dalla Corte.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al futuro dell’app sul territorio degli Stati Uniti.