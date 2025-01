Il prossimo 22 gennaio si terrà l’attesissimo Galaxy Unpacked, il primo grande evento di presentazione tenuto da Samsung nel corso del 2025. Il keynote sarà incentrato sul lancio della famiglia Galaxy S25 che rappresenterà la serie di flagship del brand coreano.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in merito, i Galaxy S25 saranno i protagonisti di giornata. Da tempo si susseguono indiscrezioni in merito al numero di device presentati e, come per la generazione precedente, ci aspettiamo tre modello.

Se Samsung dovesse rispettare la tradizione, il Galaxy S25 base sarà affiancato dal modello Plus e dalla variante Ultra. Al netto dei possibili nomi commerciali che potrebbero subire cambiamenti dell’ultimo minuto, la lineup sarà quasi certamente questa.

Samsung presenterà la famiglia Galaxy S25 tra qualche giorno durante l’evento Galaxy Unpacked ma possiamo già svelare alcune delle novità più attese

Tutti e tre i modelli saranno basati sul System-on-Chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Si tratta di una scelta resasi necessaria in seguito alle problematiche emerse con il chipset Exynos 2500. Nonostante non ci siano conferme in merito, sembra che Samsung non abbia raggiunto un livello di resa tale da avviare la produzione di massa del SoC.

Ne consegue che il brand ha optato per equipaggiare su tutti i modelli lo Snapdragon 8 Elite. Il vantaggio in termini puramente prestazionali è affiancato anche da un incremento delle performance relative all’Intelligenza Artificiale. In questo modo, l’interfaccia proprietaria One UI 7 potrà contare su una fluidità maggiore e su funzionalità spinte da GalaxyAI.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, i tre modelli utilizzeranno pannelli OLED di ultima generazione per restituire immagini ad alta fedeltà. Il comparto fotografico vedrà l’impiego della stessa fotocamera da 200MP utilizzata lo scorso anno affiancata da un nuovo modulo ultra-wide da 50MP e da un doppio zoom da 10 e da 50 MP.

Lato batteria, i nuovi flagship Samsung supporteranno lo standard di ricarica wireless Qi2 e sarà possibile equipaggiare i device con una cover che supporterà la ricarica magnetica Qi2 in stile MegSafe.