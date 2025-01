Uno sconto a dir poco spettacolare vi attende in questi giorni direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare uno smartphone di qualità superiore al normale, in particolare parliamo di uno dei flip-phone più amati dal pubblico, il Samsung Galaxy Z Flip6, che oggi viene a costare addirittura 370 euro in meno del normale listino.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dalla presenza del doppio display, interno ed esterno, che amplia di molto l’usabilità quotidiana. Lo smartphone presenta internamente un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con refresh rate che raggiunge i 120Hz, passando poi per un esterno da 3,4 pollici, super AMOLED, dimensionalmente più grande del passato, e comunque in grado di garantire ottime prestazioni (è anche completamente touchscreen).

Samsung Galaxy Z Flip6: la promozione Amazon

Samsung Galaxy Z Flip6 è uno degli smartphone più venduti e richiesti dal pubblico, proprio per le sue caratteristiche che gli permettono di distinguersi dalla massa. Di base la spesa per il suo acquisto dovrebbe essere più alta del previsto, ma allo stesso tempo la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni lo avvicina notevolmente alle possibilità della maggior parte dei consumatori: la spesa finale che sarà necessario sostenere è di 1037,17 euro, contro i 1399 euro previsti originariamente di listino (-26%). Premete qui per acquistare.

In termini dimensionali il prodotto è più che bilanciato, proprio perché raggiunge un peso di 187 grammi, può essere facilmente posizionato anche nella tasca dei pantaloni, raggiungendo per la precisione 165,1 x 71,9 x 6,9 millimetri di spessore. A muovere il tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon di penultima generazione (essendo l’ultima rappresentata dallo Snapdragon 8 Elite), con GPU Adreno 750. Molto buono il comparto fotografico, con la presenza di due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 12 megapixel.