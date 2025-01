Il 22 gennaio, Samsung presenterà ufficialmente i Galaxy S25 e le varianti Plus e Ultra durante l’evento Unpacked a San José. Intanto, le immagini trapelate da WinFuture offrono un primo sguardo al design della nuova serie. I render mostrano i tre modelli in colorazione Icy Blue. Tutti accompagnati dalla cover ufficiale trasparente compatibile con la ricarica wireless Qi2. Il modulo fotografico, identico per tutte le varianti, si distingue per eleganza e funzionalità. La versione Ultra, con linee più squadrate, introduce poi uno slot dedicato per la S Pen. Segnando così una chiara distinzione rispetto ai modelli standard.

Galaxy S25 Ultra: un top di serie rivoluzionario

Le cover con ricarica magnetica Qi2 rappresentano una delle principali innovazioni dei nuovi Galaxy S25. Grazie all’anello integrato, permettono di agganciare accessori inediti, rafforzandone la versatilità. Questa tecnologia ricorda soluzioni simili già viste nel mercato, ma Samsung punta però a superare i concorrenti.

Tra le caratteristiche più attese del Galaxy S25 Ultra emerge il display AMOLED LTPO da 6,86” con luminosità record e il modulo fotografico.

Quest’ultimo comprende una fotocamera principale da 200MP, affiancata da un sensore ultra grandangolare da 50MP e una lente periscopica sempre da 50MP. La batteria da 5.000mAh garantisce una lunga autonomia. Mentre la ricarica Qi2 punta a migliorare la velocità senza fili.

Anche Galaxy S25 e S25Plus si differenziano per alcune caratteristiche. Il primo offre un display AMOLED da 6,2 pollici e una batteria da 4.000mAh. Mentre il secondo aumenta le dimensioni a 6,7” e la capacità energetica a 4.900mAh. Entrambi integrano il chip Snapdragon 8 Elite, un’evoluzione per garantire prestazioni elevate.

Il nuovo ciclo di rumor non fa che alimentare l’attesa. Si parla anche di RAM di terze parti e di miglioramenti software. Come la possibile integrazione di Gemini Advanced. A due settimane dal lancio, Samsung continua così a tenere alta l’attenzione. Lasciando solo intuire le novità che rivoluzioneranno il mercato.