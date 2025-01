Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra e S25 Ultra: il confronto tra design svela un'evoluzione sorprendente

Il 22 gennaio l’attesa finirà: Samsung svelerà il suo nuovo top di gamma Galaxy S25 Ultra insieme agli altri due prodotti della serie. Facendo un rapido confronto in termini di design con gli altri due top di gamma, ovvero Galaxy S23 Ultra ed S24 Ultra, è facile notare quali saranno i cambiamenti estetici che caratterizzeranno il flagship.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ecco come cambierà il top di gamma rispetto ai predecessori

Un’immagine trapelata da un leaker mostra i tre modelli a confronto, evidenziando modifiche significative:

Galaxy S23 Ultra : l’ultimo modello con schermo curvo della serie Ultra;

: l’ultimo modello con schermo curvo della serie Ultra; Galaxy S24 Ultra : introdotto uno schermo piatto e cornici più uniformi e sottili;

: introdotto uno schermo piatto e cornici più uniformi e sottili; Galaxy S25 Ultra (secondo i rumor): angoli più arrotondati, cornici ulteriormente ridotte e un design più elegante con bordi piatti.

Si ritorna dunque al classico, con i bordi più tondeggianti che porteranno Samsung alle origini. Un altro aspetto che riconduce al passato ma che scaturisce grande modernità in questo periodo storico è il display piatto, con l’abbandono del display curvo.

Prestazioni e fotocamera: cosa aspettarsi dal Galaxy S25 Ultra

Chiaramente non sarà solo l’estetica a cambiare con il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra. L’azienda sul coreana infatti metterà sul piatto un dispositivo estremamente performante, innanzitutto grazie al suo processore Snapdragon 8 Elite. In più è stata preannunciata dalle indiscrezioni anche una nuova camera di raffreddamento interna che riuscirà a gestire il calore in maniera eccezionale.

Anche il comparto fotografico dovrebbe ricevere un aggiornamento importante integrando innanzitutto un sensore ultra-grandangolare da 50 MP. In più ecco anche un teleobiettivo periscopico con zoom ottico, un insieme di specifiche che metteranno questo dispositivo in cima alla classifica dei camera-phone.

Samsung presenterà ufficialmente la serie Galaxy S25 il 22 gennaio 2025. Chi è interessato all’acquisto può già prenotare lo smartphone per ottenere un credito bonus di 50 dollari, rendendo l’offerta ancora più interessante.