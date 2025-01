Il futuro iPhone 17 Air potrebbe rivoluzionare il mercato grazie al suo design ultrasottile. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, uno dei maggiori esperti di tecnologia Apple, lo smartphone avrà uno spessore di soli 5,5mm nel punto più sottile. Superando il precedente record di 6,9mm dell’iPhone 6. Questa innovazione segna un passo importante nella continua ricerca di dispositivi più eleganti e leggeri.

Oltre alla riduzione dello spessore, un’altra novità riguarda la scomparsa dello slot per la SIM fisica. Il dispositivo sarà compatibile esclusivamente con eSIM. Un cambiamento che negli Stati Uniti è già realtà dal lancio dell’iPhone 14. Resta però da vedere se questa soluzione si estenderà anche al mercato europeo, in cui la transizione potrebbe richiedere più tempo. Rispetto ai modelli precedenti, come l’iPhone 16 e il 16Plus, il nuovo Air sarà circa il 30% più sottile. Consolidando così la sua posizione come il modello più compatto della serie Apple.

iPhone 17 Air: le rinunce dietro il design

Per raggiungere un profilo così estremo, Apple però potrebbe aver fatto alcune scelte che fanno discutere. Tra queste, sicuramente la riduzione del comparto fotografico. L’iPhone 17 Air avrà una sola fotocamera posteriore da 48MP, una decisione che si discosta dai sistemi multi-lente adottati dai modelli Pro. In più , lo smartphone potrebbe integrare un solo altoparlante, in modo da mantenere costi competitivi.

Nonostante questi compromessi, l’iPhone 17Air sarà comunque equipaggiato con lo stesso hardware dell’iPhone17 standard, garantendo prestazioni elevate. Il modello Air andrà probabilmente a sostituire l’attuale versione Plus, posizionandosi nella stessa fascia di prezzo. Tutto ciò lo renderà un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo all’avanguardia ma più economico rispetto ai tradizionali top di serie.

Con uno spessore di 6,25mm nella parte che include la fotocamera, il design complessivo resta comunque molto raffinato e moderno. Questa nuova filosofia progettuale sembra così puntare sulla semplicità e sull’efficienza. Sacrificando alcune funzionalità che non tutti ritengono indispensabili.