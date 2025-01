Samsung: Galaxy S25 Ultra sarà peggio di Galaxy S24 sotto quest'aspetto

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda quello che sarà il prossimo top di gamma sudcoreano. Samsung Galaxy S25 Ultra arriverà ufficialmente il 22 gennaio ma fa già parlare di sé alla grande. Secondo quanto riportato questa volta però le indiscrezioni avrebbero messo a nudo un downgrade significativo: la S Pen non avrà il Bluetooth, cosa che invece è disponibile su quella dell’attuale top di gamma Galaxy S24 Ultra.

Tutto questo porterebbe a delle mancanze, come ad esempio la possibilità di controllare la fotocamera da remoto o le cosiddette Air Actions per controllare lo smartphone con dei gesti in aria.

Samsung potrebbe rimuovere il Bluetooth dalla S Pen: ecco perché

La scelta di implementare una nuova S Pen senza Bluetooth avrebbe un vantaggio per Samsung. Questa non richiederebbe di essere ricaricata separatamente in quanto sarà lo stesso smartphone ad alimentarla. Probabilmente si è trattato di un’opzione utile a ridurre i costi e soprattutto a migliorare l’autonomia del prodotto in arrivo.

Tuttavia, la S Pen è da tempo uno degli elementi distintivi dei dispositivi Ultra, ereditando l’anima della serie Note, apprezzata dagli utenti per la produttività e la versatilità. Questa possibile limitazione potrebbe far storcere il naso agli utenti più esigenti, anche se per un uso basilare, come prendere appunti e disegnare, le funzionalità principali resteranno invariate.

Altri miglioramenti potrebbero compensare la S Pen “limitata”

Nonostante questa possibile limitazione, il Galaxy S25 Ultra potrebbe comunque conquistare il pubblico grazie ad altri miglioramenti di rilievo:

Processore più veloce : si parla di un incremento delle prestazioni fino al 40% rispetto al modello precedente;

: si parla di un incremento delle prestazioni fino al rispetto al modello precedente; Sistema di raffreddamento potenziato con una camera di vapore più grande per ridurre il surriscaldamento;

con una per ridurre il surriscaldamento; Nuovo sensore ultra-grandangolare e miglioramenti per la registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione;

e miglioramenti per la registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione; Design rinnovato per un look più moderno ed elegante.

Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se questo downgrade verrà confermato o se si tratta solo di un’anticipazione non definitiva.