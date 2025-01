WhatsApp non smette di innovarsi, trasformando i suoi canali in una piattaforma sempre più versatile. A tal proposito, la nuova versione beta 2.25.1.17 per Android introduce una funzione assolutamente rivoluzionaria. Si tratta della possibilità di arricchire i sondaggi con immagini. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per l’app di messaggistica. In quanto consente agli amministratori di canali di allegare una foto a ciascuna opzione del sondaggio.

Eventi nelle chat individuali: WhatsApp espande le sue funzionalità

Una volta utilizzata questa opzione, sarà obbligatorio aggiungere un’immagine a ogni opzione. Una scelta che garantisce uniformità visiva e una migliore esperienza d’uso per tutti. Questo aggiornamento è particolarmente utile per tematiche come moda, cibo, architettura o viaggi, in cui il supporto visivo può fare la differenza. Gli iscritti potranno esprimere un parere osservando direttamente l’oggetto della discussione. Senza però dover consultare descrizioni testuali o link esterni. Al momento, WhatsApp sta testando questa funzione esclusivamente nei canali, valutandone l’impatto prima di un eventuale rilascio per chat di gruppo o private. Anche se ancora in fase di sviluppo, l’aggiornamento conferma l’intenzione della piattaforma di potenziare i suoi strumenti interattivi.

Oltre ai sondaggi, un’altra novità emerge nella beta 2.25.1.18. Parliamo della possibilità di creare eventi nelle chat private. Finora questa funzione era riservata ai gruppi e alle community. Ma presto sarà disponibile anche nelle conversazioni tra due persone. Creare un evento sarà semplice e intuitivo. Basterà infatti inserire un titolo obbligatorio, aggiungere una descrizione facoltativa e specificare data e orario. In più, si potrà collegare all’evento una posizione fisica o un link per una videochiamata.

Questa funzionalità renderà più agevole l’organizzazione di appuntamenti, sia fisici che virtuali. Con un semplice tap, sarà così possibile avviare la chiamata o ottenere le informazioni necessarie per l’incontro. Attualmente, la funzione non è accessibile nemmeno ai beta tester, ma dimostra chiaramente il percorso intrapreso da WhatsApp per migliorare la sua esperienza d’uso.