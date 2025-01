Fastweb: fino a 200 GB in 5G con due promo super convenienti

Rendere difficile la vita a Fastweb è molto complicato per gli altri gestori, in quanto questo provider virtuale sa sempre cosa fare. È estremamente semplice passare dalla sua parte, sia per le modalità che per quanto riguarda ciò che offre, in quanto può essere proprio quello ad attirare le persone.

Fastweb infatti continua a rafforzare la sua posizione nel mercato della telefonia mobile con due nuove offerte, Fastweb Mobile e Mobile Full. Entrambe queste soluzioni mobili combinano un’ampia quantità di giga, minuti illimitati e trasparenza nei costi, senza vincoli e con un’ottima qualità di rete. Si tratta di promo che potrebbero scadere da un momento all’altro.

Fastweb Mobile: 150 GB a 7,95 €

La prima proposta, Fastweb Mobile, è pensata per chi desidera un piano ricco a un prezzo contenuto. Include:

150 GB di traffico dati;

di traffico dati; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 7,95 € ;

; Costo di attivazione una tantum di 10 €.

Mobile Full: 200 GB con 5G a 9,95 €

Per chi ha bisogno di più giga e della velocità del 5G, c’è Mobile Full, che offre:

200 GB di traffico dati con 5G incluso ;

di traffico dati con ; Minuti illimitati ;

; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 9,95 €, con attivazione una tantum a 10 €.

Attivazione semplice e opzioni flessibili

Le offerte possono essere attivate online o con una chiamata gratuita. Fastweb offre anche la possibilità di scegliere tra una eSIM gratuita o una SIM fisica con spedizione gratuita.

L’attivazione è semplice e veloce grazie all’uso dello SPID o della Carta d’identità elettronica. In alternativa, è disponibile il classico processo di identificazione video.

Rete veloce e trasparenza

Fastweb, premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, garantisce connessioni affidabili e rapide. Le tariffe sono chiare, senza costi nascosti o sorprese.

Le nuove offerte Fastweb Mobile e Mobile Full sono soluzioni complete e trasparenti per chi cerca tanti giga, flessibilità e la qualità di una rete premiata.