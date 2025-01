Se siete in possesso di uno smartphone 5G e volete assolutamente una promozione che vi consenta di utilizzare la connettività di ultima generazione provider telefonico che sicuramente farà al caso vostro è Fastweb, il provider tinto di giallo infatti vanta la connettività dati più veloce attualmente disponibili in Italia e ovviamente gode di tutte le tecnologie più avanzate tra le quali spicca per l’appunto il 5G, recentemente infatti la rete Internet dell’operatore telefonico è stata eletta la connessione più veloce d’Italia, merito ovviamente del lavoro di Fastweb per migliorare la propria infrastruttura di rete in modo costante.

Come diretta conseguenza di questi traguardi, la rete Internet è un elemento imprescindibile e sul quale punta fortemente l’operatore all’interno delle proprie promozioni, di conseguenza, se avete bisogno di tanti giga di traffico dati e di una velocità davvero senza eguali il provider tinto di giallo è ciò che fa per voi, come se non bastasse sul suo sito Internet è disponibile una promozione che consente di navigare senza preoccupazioni al massimo della velocità, vediamo insieme in cosa consiste.

Tanti giga a poco

La promozione in questione garantisce a chi decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, il costo da corrispondere mensilmente ammonta a 9,95 € al mese, come se non bastasse, avrete la possibilità di scegliere se attivare una Sim oppure una eSIM e il costo di attivazione da corrispondere è di 10 €, dopodiché avrete tutto a disposizione senza nessun tipo di vincolo, come se non bastasse l’attivazione e immediata e può essere effettuata tramite credenziali SPID.

Se dunque siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito Internet di Fastweb e procedere o all’attivazione online o tramite una chiamata gratuita da un operatore di Fastweb, così facendo potrete seguire passo dopo passo la procedura per poi attivare subito la vostra nuova promozione.