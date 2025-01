iPhone 16E: è spuntata in rete l'immagine di una cover

Nuove informazioni emergono sul design dell’iPhone 16E, il prossimo smartphone economico di Apple, che potrebbe segnare l’abbandono del nome SE per integrarsi direttamente nella linea principale, seguendo un approccio simile a quello di Google con i Pixel “A”.

L’insider Majin Bu, già noto per aver condiviso dettagli sul dispositivo, ha pubblicato un breve video che mostra una custodia realizzata da un produttore di terze parti, fornendo ulteriori conferme sulle anticipazioni emerse di recente.

Un design ispirato a iPhone 14

Dal video, la custodia sembra progettata per un design molto simile a quello di iPhone 14, ma con alcune differenze significative:

Fotocamera singola: niente modulo squadrato o doppia fotocamera grandangolare, bensì un unico sensore leggermente sporgente con un foro allungato per ospitare il flash LED;

niente modulo squadrato o doppia fotocamera grandangolare, bensì un unico sensore leggermente sporgente con un foro allungato per ospitare il flash LED; Bordi piatti e tasti fisici: presenti tasti sia a destra che a sinistra, incluso il nuovo tasto Azione programmabile già visto su iPhone 15 Pro;

presenti tasti sia a destra che a sinistra, incluso il nuovo programmabile già visto su iPhone 15 Pro; Porta USB-C: confermata la presenza del connettore USB-C e di uno speaker nella parte inferiore.

Specifiche tecniche attese per il nuovo iPhone 16E

L’iPhone 16E dovrebbe condividere l’hardware con gli iPhone 16, integrando il chip Apple A18 e una novità importante: l’uso di un modem proprietario progettato internamente da Apple. Questo modem rappresenta un passo significativo per l’azienda, che ha acquisito anni fa la divisione modem di Intel dopo la fine della collaborazione di quest’ultima con Qualcomm.

Il display, secondo i render trapelati, dovrebbe mantenere il notch come su iPhone 14, senza l’isola dinamica introdotta con le varianti Pro. In questo modo dunque sembra che Apple voglia aprire una nuova era tra i suoi smartphone. Con l’introduzione di questo nuovo prodotto infatti gli utenti cominceranno a valutare un altro tipo di acquisto in base alle loro esigenze. Saranno tantissimi probabilmente coloro che sceglieranno di non acquistare uno dei soliti iPhone, propendo proprio per un modello “E”.