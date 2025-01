WhatsApp: grande novità per l'AI in arrivo, c'è un nuovo widget

Con tutte le novità che stanno arrivando e che girano intorno al mondo di WhatsApp, qualcuno potrebbe fare un po’ di confusione. Questa volta la miglioria che il colosso della messaggistica sta per introdurre riguarda l’intelligenza artificiale. All’interno della versione beta riservata agli utenti Android, quella con numero 2.25.1.27, c’è infatti un nuovo widget per Meta AI. Questo è stato pensato e realizzato esplicitamente per offrire agli utenti un modo più rapido ed intuitivo per accedere all’assistente AI.

È stato proprio l’ultimo aggiornamento ad introdurre una nuova scheda su WhatsApp. Si tratta di quella riservata alle chat AI, disponibili proprio nel menu dell’applicazione. Ora l’obiettivo è quello di consentire agli utenti di interagire con questa novità direttamente dalla schermata principale del loro smartphone. In che modo? Utilizzando un widget che almeno per il momento è disponibile solo per gli utenti Android iscritti al programma beta di WhatsApp.

WhatsApp: il nuovo widget che consentirà agli utenti di interagire con Meta AI più rapidamente

Dopo l’introduzione della scheda Chat AI nel menu di navigazione con l’aggiornamento precedente, ora WhatsApp sta lavorando su un widget che permetterà di accedere direttamente a Meta AI dalla schermata principale del dispositivo. Gli utenti potranno avviare conversazioni, fare domande o usare strumenti avanzati come l’elaborazione e la modifica di immagini senza dover aprire l’app.

Questa nuova scorciatoia semplifica l’uso delle funzionalità AI, rendendo più immediato l’accesso ai servizi di assistenza e supporto visivo. Ad esempio, sarà possibile scattare una foto e inviarla direttamente a Meta AI per ottenere analisi o suggerimenti sul contenuto.

Disponibilità limitata per ora

Al momento, il widget è ancora in fase di sviluppo e non è stato rilasciato nemmeno ai tester della beta. Inoltre, sarà disponibile inizialmente solo per gli utenti che già dispongono dell’accesso alle chat AI, attualmente riservate a pochi Paesi e account selezionati.

Chi desidera provare in anteprima questa funzione potrà iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store, accedendo alle novità in fase di test prima del rilascio ufficiale.