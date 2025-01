WhatsApp continua ad evolversi. Le ultime novità in fase di sviluppo intendono semplificare la gestione dei gruppi e migliorare la visualizzazione dei link condivisi. Inoltre, stanno per arrivare sondaggi più interattivi. Suddetti aggiornamenti sono ancora in fase di test. È probabile che verranno progressivamente integrate nella versione stabile dell’app nei prossimi aggiornamenti. WhatsApp conferma così il suo impegno nel migliorare continuamente l’esperienza utenti. Scopriamo nel dettaglio le modifiche in arrivo.

WhatsApp: informazioni sui nuovi aggiornamenti

Una delle novità più attese riguarda la creazione di gruppi e community. Attualmente, per avviare una nuova community, gli utenti devono navigare attraverso diverse sezioni. Presto, però, tale procedura sarà resa più semplice. Ciò grazie alla centralizzazione delle opzioni di creazione direttamente nella scheda “Chat“. Il nuovo pulsante “+” consentirà di avviare chat, gruppi o community in modo rapido e intuitivo. Tale funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.1.11 di WhatsApp per Android. Sarà accompagnata da un banner informativo che guiderà gli utenti nella scoperta della novità. L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari, rendendo l’app più user-friendly.

Un’altra novità in arrivo su WhatsApp interessante riguarda i sondaggi. Quest’ultimi diventeranno più dinamici grazie alla possibilità di associare immagini alle opzioni di voto. Tale funzionalità, individuata nella versione beta 2.25.1.17 per Android, è attualmente disponibile solo per i Canali. È però prevedibile che venga estesa anche ai gruppi e alle chat private. L’aggiunta di immagini permetterà di creare sondaggi più chiari e visivamente accattivanti. Facilitando così la partecipazione degli utenti.

E non è tutto. WhatsApp sta lavorando anche per migliorare la sicurezza e la chiarezza nella condivisione dei link. Nella versione beta 2.25.1.13 è stata introdotta la visualizzazione della favicon del sito web accanto ai link condivisi. Tale piccolo dettaglio visivo aiuterà gli utenti a riconoscere immediatamente la fonte del contenuto. Dettaglio che riduce il rischio di cliccare su link potenzialmente dannosi. Tale miglioramento non solo rende la piattaforma più sicura, ma contribuisce anche a un’interazione più fluida e consapevole.