WhatsApp: con questa nuova funzione si risparmierà batteria

WhatsApp si sta preparando ad un nuovo update molto importante per gli utenti, oltre a tutti gli altri di cui si è tanto parlato ultimamente. La famosissima app di messaggistica, utilizzata ormai in tutto il mondo da diversi anni, sta sviluppando una nuova funzionalità.

Con questa gli utenti potranno disattivare tutte le animazioni automatiche che riguardano gli adesivi, le emoji e le GIF. In questo modo il consumo energetico verrà nettamente ridotto e la batteria salvaguardata.

Blocco delle animazioni per ridurre i consumi su WhatsApp

A riportare la notizia è il celebre portale molto vicino a WhatsApp, WABetaInfo. Gli sviluppatori hanno deciso di introdurre questo aggiornamento che andrà a limitare proprio le animazioni all’interno delle chat. Ogni contenuto infatti, una volta ricevuto, viene riprodotto in maniera automatica; ciò comporta un consumo di energia e dunque una riduzione della durata della batteria. Introducendo una nuova funzione come questa, ora tutto cambia: l’app non riprodurrà tutto in automatico come sempre e dunque consentirà di avere un po’ di autonomia in più.

Come funzionerà la nuova opzione di risparmio energetico

L’aggiornamento prevede l’aggiunta di un nuovo menu nelle impostazioni di WhatsApp, dove sarà possibile scegliere se:

Disattivare l’animazione automatica di emoji , rendendole statiche fino a un’eventuale attivazione manuale;

, rendendole statiche fino a un’eventuale attivazione manuale; Bloccare la riproduzione automatica degli adesivi animati;

animati; Gestire separatamente la visualizzazione delle GIF.

Questa novità consentirà di personalizzare l’esperienza d’uso della piattaforma in base alle preferenze di ogni utente, mantenendo un maggiore controllo sulle risorse di sistema.

Perché questa funzione aiuta a risparmiare batteria

Le animazioni, proprio come i video e le applicazioni in background, consumano una parte significativa delle risorse di uno smartphone. Disattivandole, il processore e la GPU del dispositivo lavoreranno meno intensamente, con un minor consumo energetico. Questa funzione sarà particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp frequentemente o per chi ha uno smartphone con batteria limitata.