Smart #5: arriva la versione Plug-in Hybrid?

La Smart #5, attesa in Europa dopo il debutto in Cina, potrebbe riservare una sorpresa inaspettata. Recenti immagini mostrano un muletto con un dettaglio che fa discutere: un motore endotermico. Questo lascia spazio a un interrogativo: Smart introdurrà una variante Plug-in Hybrid (PHEV) del suo SUV? In Cina, il mercato PHEV è in crescita e questa scelta avrebbe senso. Un modello ibrido amplierebbe le opportunità di vendita, sfruttando la domanda crescente per vetture a doppia alimentazione. In Europa, inoltre, un powertrain ibrido potrebbe aggirare i dazi doganali, rendendo l’offerta ancora più competitiva. Smart, supportata dalla tecnologia di Geely, sembra pronta a innovare senza tradire il suo DNA orientato alla sostenibilità. Ma quale potrebbe essere il cuore pulsante di questo SUV? Le ipotesi parlano di un motore benzina 1.5 litri già adottato su altre Plug-in del gruppo. Oppure, di una versione semplificata del sistema NordThor EM-i PHEV, sviluppato da Geely. Al momento, nulla è confermato, ma i segnali suggeriscono che qualcosa di importante bolle in pentola.

Indizi che accendono la curiosità sulla Smart nuova

Le foto del muletto che girano sul web mostrano una carrozzeria molto simile alla versione elettrica. Un dettaglio però emerge con forza. C’è infatti uno sportellino aggiuntivo per il carburante sul lato destro. Questo dettaglio conferma la presenza di un motore termico. Alcuni camuffamenti sia all’anteriore sia al posteriore potrebbero nascondere modifiche estetiche. La domanda è lecita: si tratta di una semplice prova tecnica o di un progetto reale? Se Smart decidesse di proporre una Smart #5 Plug-in Hybrid, si aprirebbero nuove opportunità nel mercato europeo. I vantaggi sarebbero evidenti: minor dipendenza dall’infrastruttura elettrica e maggiore flessibilità d’uso. Per ora, rimangono speculazioni sul modello Smart. Le immagini fanno però crescere l’attesa per eventuali annunci ufficiali. Qualunque sia la direzione, Smart dimostra di voler sorprendere ancora, innovando il segmento dei SUV compatti. L’ibrido sarà il prossimo passo? Solo il tempo lo dirà.