TIM si rivolge a chi desidera restare connesso con il proprio Paese d’origine, proponendo offerte esclusive che combinano convenienza e innovazione. L’operatore consente infatti di mantenere il proprio numero di telefono e trasferire il credito residuo in modo semplice e immediato. Tutto ciò insieme alla proposta di tariffe vantaggiose che includono 150GB in 5G, minuti illimitati e prezzi competitivi a partire da 6,99€ al mese. Grazie alla compatibilità con le eSIM, l’attivazione diventa rapidissima. Basta infatti un QR Code inviato via email per essere subito operativi, eliminando i tempi di consegna delle SIM tradizionali.

TIM UNICA Power: giga infiniti per tutta la famiglia

La rinomata piattaforma MyTIM offre strumenti avanzati per gestire la linea mobile direttamente da smartphone, tablet o smartwatch. Permettendo alle persone di controllare consumi, offerte attive e promozioni. TIM garantisce poi un’ assistenza continua attraverso il servizio clienti 119 e la sezione dedicata sul portale ufficiale. In più, con TIMParty, ogni cliente può accedere a premi esclusivi, sconti e vantaggi. Così da rendere ogni mese più ricco e conveniente.

Per i clienti con linea fissa attiva, TIM propone l’innovativa offerta TIMUNICA Power, che permette di associare fino a sei linee mobili della stessa famiglia, anche con intestatari diversi, per ottenere giga illimitati in 5G Ultra. Tale soluzione è pensata per chi desidera un unico contratto che semplifichi la gestione delle connessioni domestiche e mobili. L’attivazione può essere completata comodamente online, tramite l’App MyTIM o contattando il servizio clienti.

Le promozioni TIM rispettano rigidi criteri di correttezza e buona fede. Per garantire un utilizzo equo, il traffico illimitato si basa su un massimo di 18.000 minuti o SMS e 600GB di dati al mese. Grazie alla flessibilità delle eSIM, tutti i nuovi clienti potranno usufruire delle stesse offerte senza dover attendere i tempi di spedizione delle SIM fisiche. La sicurezza e la rapidità di attivazione rappresentano un ulteriore punto di forza dell’offerta. Insomma, tutto ciò, non fa altro che confermare la posizione dell’ operatore come leader nel settore delle telecomunicazioni.