Gli aggiornamenti di WhatsApp stanno diventando sempre più interessanti, soprattutto sempre più all’avanguardia.

Recentemente si è molto parlato dell’integrazione dell’intelligenza artificiale su WhatsApp e di quello che potrebbe derivarne.

Infatti, integrare i bot di ChatGPT su WhatsApp è una sorta di rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il modo di vedere i social.

Non stupisce, dunque, che molte delle funzioni e delle novità in arrivo durante il 2025 sulla piattaforma per la messaggistica istantanea di Meta riguarderanno molto probabilmente l’intelligenza artificiale.

Vediamo però nel dettaglio, quali sono le funzioni in arrivo su WhatsApp nelle prossime settimane e cosa aspettarci da queste incrdibili novità.

WhatsApp: ecco alcune novità in arrivo nei prossimi mesi

Una delle novità che arriveranno su WhatsApp nei prossimi mesi riguarderà, appunto, proprio l’intelligenza artificiale.

Nello specifico, secondo le indiscrezioni, gli sviluppatori starebbero lavorando all’introduzione di nuovi bot.

La cosa più incredibile è che questi bot avranno delle precise e diverse personalità, il che significa che ci si potrebbe ritrovare a comunicare via chat con personaggi inventati che provengano dal mondo degli anime o da altri, o addirittura con bot che potrebbero dare dei consigli su determinati campi. Insomma, le possibilità sono davvero infinite.

Passando invece ad aggiornamenti un po’ più tecnici, una delle funzioni che verrà migliorata in tempi brevi sono i sondaggi.

Tra poco, infatti, i sondaggi presenti sui canali potranno essere personalizzati con delle immagini o delle animazioni da porre accanto alle varie opzioni.

Tutte queste novità e aggiornamenti sono finalizzati sempre a rendere l’esperienza dell’utente quanto più completa possibile. L’obiettivo di WhatsApp è proprio quello di intrattenere l’utente e fornire degli strumenti che potrebbero farlo.

Non si conoscono bene i tempi di attesa per queste nuove funzioni, ma si aspetta di conoscere a breve maggiori informazioni che potranno dirci di più su queste novità del tutto rivoluzionarie.