Google starebbe lavorando a una nuova generazione di batterie migliorate per la sua linea di smartphone Pixel, secondo recenti indiscrezioni. Le novità includerebbero una maggiore autonomia e una tecnologia di gestione intelligente dell’energia, progettata per ottimizzare il consumo in base alle abitudini dell’utente.

Tecnologia avanzata per una maggiore durata

La nuova batteria dei Pixel sarà caratterizzata da un aumento della densità energetica, che potrebbe garantire un incremento dell’autonomia fino al 20% rispetto agli attuali modelli. Questo risultato sarebbe ottenuto grazie a innovazioni nel design delle celle e all’adozione di nuovi materiali, come il silicio-carbonio negli anodi.

Inoltre, Google starebbe implementando un sistema di intelligenza artificiale per analizzare il comportamento dell’utente e regolare dinamicamente l’allocazione delle risorse energetiche. Questo sistema promette di ottimizzare l’autonomia in base all’utilizzo giornaliero, riducendo lo spreco di energia per le app in background.

La nuova generazione di Pixel potrebbe anche introdurre una ricarica rapida migliorata, con potenze che superano i 40W. Questo permetterebbe di ricaricare la batteria fino al 50% in soli 20 minuti, rendendo il dispositivo ancora più pratico per chi ha uno stile di vita dinamico.

La compagnia sta anche esplorando soluzioni più sostenibili per le sue celle energetiche, utilizzando materiali riciclabili e processi produttivi a basso impatto ambientale, in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità.

La combinazione di una batteria più grande e una gestione energetica avanzata potrebbe risolvere uno dei punti critici dei dispositivi Pixel: l’autonomia. Con le nuove tecnologie, Google mira a offrire un’esperienza d’uso più fluida e continua, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

Funzioni come il Display Always-On, la registrazione video in 4K e l’elaborazione fotografica potranno essere utilizzate più a lungo senza preoccuparsi dell’autonomia.

Quando arriveranno le novità?

Le innovazioni legate alla batteria dovrebbero debuttare con il lancio dei Pixel 10 nel 2025, ma potrebbero estendersi a dispositivi futuri come tablet e Chromebook. Questo aggiornamento segna un passo avanti significativo nella competizione con altri produttori, come Samsung e Apple, nel settore delle prestazioni energetiche.