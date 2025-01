Lenovo Tab M11 è lo smartphone che tutti vorrebbero, un prodotto lanciato ad inizio 2024, che propone una qualità nettamente superiore al normale, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento, facilitando di molto la vita di coloro che vogliono risparmiare, ma allo stesso tempo godere di ottime prestazioni.

Le sue dimensioni sono relativamente ridotte, soprattutto parlando dello spessore, che si aggira attorno ai 7,2 millimetri, con un peso di 465 grammi, e precisamente 225,3 x 166,3 millimetri di larghezza/altezza. Il fronte è realizzato in vetro, con framen alluminio e cover posteriore in metallo con rivestimento opaco nero. Il display è un IPS LCD con luminosità massima di 400 nits, dimensioni di 11 pollici, e soprattutto un rapporto schermo/corpo del 93,6%, per affidarsi e raggiungere una risoluzione di 1200 x 1920 pixel con 206 ppi.

Non perdetevi le offerte Amazon che avete gratis, con i codici sconto in regalo, solo sul canale Telegram ufficialmente dedicato.

Lenovo Tab M11: una promozione inaspettata su Amazon

Spesa sempre più economica sull’acquisto di Lenovo Tab M11, un tablet che nessuno si aspettava di vedere, ma che allo stesso tempo risulta essere oggi uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, infatti in questo caso la spesa da sostenere per il suo acquisto sarà solamente di 170,98 euro, sempre con garanzia di 24 mesi, ma soprattutto con la penna inclusa nel prezzo. Collegatevi a questo link per acquistarlo.

Il processore è il MediaTek MT6769H Helio G88, con processo produttivo a 12 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, che permette l’espansione di memoria interna, con l’utilizzo di una microSD, il quantitativo di RAM può variare tra 4 e 8GB, mentre la ROM, dipendentemente dalla versione selezionata, sarà di 64 o 128GB. Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori nella parte posteriore: principale da 13 megapixel con apertura F2.2, passando per un secondario da 8 megapixel con apertura F2.0. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 8 megapixel con apertura F2.0.