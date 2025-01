Dopo il grande scalpore dettato dal lancio globale di PlayStation 5 Pro Sony ha finalmente deciso di accontentare una grande fetta di utenti, lanciando ufficialmente una nuova colorazione per quanto riguarda il controller DualSense Edge, PlayStation Portal e gli auricolari wireless, Pulse Elite e Pulse Explore, cuffie comprese, è infatti in arrivo la colorazione Midnight black, che a detta di Sony è ispirata alla galassia, in sostanza però si tratta di dispositivi neri con una rifinitura opaca davvero gradevole.

Per annunciare l’arrivo di questa nuova colorazione, l’azienda giapponese ha pubblicato un video su YouTube che mostra interamente i prodotti, questi ultimi saranno acquistabili tramite lo Store ufficiale Direct PlayStation e presso i rivenditori autorizzati.

Disponibilità e prezzo

In Italia i modelli con il nuovo colore saranno disponibili al preordine dal 16 Gennaio e nel mercato dal 20 Febbraio al prezzo di:

PlayStation Portal : 219,99 euro

Auricolari wireless Pulse Elite: 219,99 euro

DualSense Edge: 219,99

Cuffie Pulse Elite wireless: 149,99 euro

Cambia il colore ma non il prezzo dunque che come potete vedere resta letteralmente invariato rispetto ai modelli in colore bianco e ovviamente risulta più basso rispetto all’edizione limitata colorata di grigio ispirata a PlayStation 1 che celebra il 30º anniversario del brand.

Si tratta di una richiesta che gli utenti avevano fatto assoni da molto tempo e che per largo tempo è stata disattesa, l’elemento paradossale risultava nell’esistenza di altre colorazioni tranne per l’appunto quella in nero, dopo una lunghissima attesa però finalmente gli utenti possono cantare vittoria e puntare ad una versione decisamente molto più elegante e gradevole allo sguardo baciata per l’appunto su questa colorazione nera opaca davvero molto bella.

Se dunque siete interessati all’acquisto, sapete ciò che dovete fare è l’ultima cosa che rimane è per l’appunto attendere l’arrivo ufficiale sul mercato che vi consentirà di mettere le mani direttamente da casa vostra sui prodotti in questa nuova colorazione.