KIA lancia Syros, un SUV compatto destinato esclusivamente al mercato indiano, almeno per il momento. Con una lunghezza di 3.995mm e un passo di 2.550mm, questo modello promette un mix ideale di compattezza e abitabilità. Caratteristiche essenziali per il pubblico urbano. Realizzato sulla piattaforma K1 del Gruppo Hyundai, già utilizzata per modelli come Hyundaii10 e Inster, Syros adotta la filosofia stilistica “Opposites United” di Kia. La quale combina linee moderne e dettagli muscolosi. Il frontale sfoggia la Digital Tiger Face. Mentre il resto del design si caratterizza per protezioni in plastica, un cofano corto e cerchi da 17 pollici. Creando così un look robusto ma elegante.

KIA Syros: motorizzazioni e sicurezza, uno sguardo al futuro

Gli interni si distinguono per lo spazio e la tecnologia. Al centro del cruscotto vi è il Trinity Panoramic Display da 30”. Il quale integra il quadro strumenti digitale e di intrattenimento, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Le versioni più ricche offrono un tetto panoramico. Oltre che sedili ventilati e un’illuminazione ambientale a 64 colori. Nonostante le dimensioni ridotte, il bagagliaio da 465l garantisce un’eccellente capacità di carico. Confermando l’attenzione di Kia nel raggiungere un equilibrio tra compattezza esterna e funzionalità interna.

La serie Syros propone due motori termici. Uno 1.0 litri turbo benzina da 120CV e un 1.5l diesel da 116CV. Entrambi disponibili sia con trasmissione manuale che automatica. Attualmente non ci sono versioni elettrificate, ma la piattaforma K1 è predisposta per supportare l’elettrificazione in futuro. Aprendo così la possibilità a varianti elettriche o ibride, come già avvenuto per Hyundai Inster.

Sul fronte della sicurezza, Kia ha rinforzato la struttura della piattaformaK1 per migliorare la protezione in caso di collisioni. In più, il modello è dotato di una ricca suite di ADAS, tra cui Forward Collision Avoidance Assist, Lane Keep Assist, Blind View Monitor e Smart Cruise Control con Stop & Go. Tutte tecnologie che rendono Syros un’opzione moderna e sicura, perfetta per il mercato indiano.