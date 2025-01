Realme si prepara all’arrivo di nuovi modelli della serie Neo 7. Lo scorso dicembra, l’azienda aveva presentato un nuovo dispositivo della serie. Si tratta del Realme Neo 7 SE equipaggiato con il potente chip MediaTek Dimensity 9300+ e una batteria da ben 7000 mAh. Ora sembra che Realme sia pronta a introdurre due nuovi dispositivi. Quest’ultimi promettono di alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e innovazione tecnologica. Realme continua a consolidare la propria posizione. L’azienda punta su dispositivi che combinano performance di alto livello e design accattivante. Insieme a tecnologie all’avanguardia.

Realme Neo 7: nuovi modelli in arrivo?

Il primo modello è il Realme Neo 7 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, tale smartphone dovrebbe presentare un display OLED con risoluzione 1,5 K. Al suo interno dovrebbe trovare posto il nuovo processore Snapdragon 8 Elite. A supporto, ci sarà una batteria da 6500mAh. Quest’ultima avrà l’opzione per la ricarica rapida da 120W. Tale impostazione permetterà di ottenere ore di autonomia in pochi minuti di ricarica. Tale mix di potenza e autonomia posiziona il Neo 7 Pro tra i dispositivi più attesi del 2025.

Accanto a tale modello, Realme dovrebbe presentare anche un secondo dispositivo. Dotato di dimensioni maggiori. Anche suddetto smartphone sarà dotato di un display OLED piatto con risoluzione 1,5 K. Differirà dall’altro modello per la scelta del processore. Si parla, infatti, del MediaTek Dimensity 9400 Plus. Anche se non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulla capacità della batteria o altre specifiche tecniche, è ipotizzabile che saranno presentate caratteristiche avanzate in linea con la recente strategia di Realme.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di lancio per i nuovi modelli. Le previsioni indicano un possibile debutto nel secondo trimestre del 2025. È importante evidenziare che tali informazioni vengono da fonti non ufficiali. Dunque, restano soggette a conferme da parte dell’azienda. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire tutte le novità che gli smartphone Realme offriranno.