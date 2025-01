Realme si prepara a presentare due nuovi smartphone: il GT Neo 7 SE e il 14 Pro+, dispositivi di fascia media e alta che puntano a competere in un mercato sempre più affollato. La data di lancio è stata fissata per il 14 gennaio 2025, con un evento dedicato in Cina. I due modelli porteranno innovazioni significative, soprattutto in termini di design e comparto fotografico.

Realme GT Neo 7 SE: potenza e accessibilità

Il Realme GT Neo 7 SE sarà il successore del Neo 6 SE e punterà a offrire specifiche elevate a un prezzo competitivo. Si parla di un design moderno con bordi piatti e una costruzione leggera. Tra le caratteristiche tecniche trapelate spiccano:

Display AMOLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120 Hz, ideale per un’esperienza visiva fluida e brillante;

Processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, un chipset progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambito gaming e multitasking;

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W, che promette di ricaricare il dispositivo completamente in meno di 30 minuti;

Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 64 MP, supportato da ottimizzazioni software per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Realme 14 Pro+: il nuovo flagship con fotocamera top

Il Realme 14 Pro+ rappresenterà il modello di punta della gamma. Una delle caratteristiche più attese è la fotocamera principale da 200 MP, che utilizzerà il sensore Samsung HPX. Questa configurazione, insieme a funzionalità avanzate di fotografia computazionale, mira a offrire immagini di qualità professionale.

Il display sarà un AMOLED curvo da 6,7 pollici, con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni di altissimo livello per ogni tipo di utilizzo, dal gaming alla produttività. Non di meno supporterà una batteria da 5.000 mAh, con ricarica ultra rapida a 120 W. L’azienda promette che il dispositivo sarà in grado di gestire un’intera giornata di utilizzo intensivo senza difficoltà.

Con il GT Neo 7 SE e il 14 Pro+, Realme punta a consolidare la sua presenza sia nel segmento di fascia media che in quello premium. Il primo modello sarà probabilmente indirizzato a un pubblico giovane e attento al rapporto qualità-prezzo, mentre il secondo è pensato per utenti più esigenti, alla ricerca di tecnologie all’avanguardia. Dopo il lancio in Cina, si prevede che i due terminali arriverano sui mercati globali, incluso quello europeo, nei mesi successivi.