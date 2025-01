Google continua a innovare l’esperienza degli utenti. A tal proposito, è in arrivo una nuova funzionalità chiamata Daily Listen. Quest’ultima è stata progettata per offrire un riepilogo audio personalizzato del feed di Google Discover. Suddetta novità rappresenta un passo importante nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi di informazione digitale. Combinando la praticità dei podcast con la personalizzazione tipica delle piattaforme di Google.

Google Discover si aggiorna con l’intelligenza artificiale

Daily Listen propone agli utenti un podcast di circa cinque minuti. Quest’ultimo sintetizza le notizie e gli argomenti di maggiore interesse. Tali informazioni vengono selezionate in base alla cronologia di navigazione su Google Discover e alle ricerche effettuate. Suddetto breve audio viene generato in automatico dall’intelligenza artificiale. Si inserisce direttamente nella homepage dell’app Google, tra la barra di ricerca e il feed Discover. Gli utenti possono ascoltare tale contenuto tramite un’interfaccia intuitiva. Quest’ultima include controlli di riproduzione, timestamp e persino la possibilità di leggere la trascrizione se si preferisce un’esperienza visiva. Inoltre, è possibile esprimere il proprio gradimento, contribuendo a perfezionare ulteriormente la personalizzazione dei contenuti.

Un aspetto interessante di Daily Listen è la sezione “Storie correlate“. Quest’ultima consente di approfondire i temi trattati nel podcast con un semplice tocco. Mentre il player passa a una modalità compatta. Ciò per non interrompere la ricerca online. Tale funzione rende più fluido l’accesso a informazioni aggiuntive. Inoltre, ha la capacità di incentivare la curiosità degli individui.

Daily Listen di Google potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone fruiscono delle notizie quotidiane. Emergono però anche alcune criticità. In particolare, il formato audio potrebbe ridurre il traffico verso i siti web originali. Con conseguenze economiche per i produttori di contenuti. Ciò solleva interrogativi sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’ecosistema dell’informazione online. Al momento, la funzione di Google è in fase di test. Si procede negli Stati Uniti, sia per dispositivi Android che iOS.