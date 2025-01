L’action camera è un piccolo dispositivo che vi permette di registrare senza problemi video in mobilità, elevando di molto il livello qualitativo della stabilizzazione, spesso però con rinunce alla qualità di registrazione video, ma non per quanto riguarda il prodotto oggi in promozione direttamente su Amazon, infatti gli utenti possono raggiungere prestazioni elevate, con una spesa che non va oltre i 119 euro.

Prodotto direttamente da Wolfang, azienda leader nel settore e molto conosciuta su Amazon, la piccola action camera può raggiungere registrazione in 4K a 60fps, grazie alla presenza di un sensore anteriore da 24MP, con possibilità di immergerla, senza l’ausilio di accessori aggiuntivi fino ad una profondità massima di 10 metri (e 40 metri con custodia). Il modello di cui vi parliamo è il GA420, al suo interno si trovano due batterie removibili (e ricaricabili) da 1350mAh l’una, capaci di garantire una autonomia complessiva non inferiore ai 40 minuti di utilizzo continuativo, senza problemi di surriscaldamento di alcun tipo.

Ricevete le offerte ed i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, con il canale Telegram sul quale troverete anche i prezzi migliori del momento.

Action camera: il prezzo da non credere su Amazon

Gli utenti possono davvero pensre di spendere poco sull’acquisto di questa action camera, proprio grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di ognuno di noi. Negli ultimi 30 giorni, infatti, il prezzo più basso era stato di 149 euro, cifra che la stessa azienda ha deciso di ridurre ulteriormente, raggiungendo il valore limite odierno di 119,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

Come le più quotate GoPro e DJI, anche il modello in oggetto presenta un ampio display anteriore a colori, sul quale è possibile visualizzare la ripresa, ottimo ad esempio per la registrazione di vlog, così da essere sempre sicuri di avere la giusta inquadratura, e non perdere mai di vista il soggetto stesso.