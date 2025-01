Realme ha annunciato il lancio del suo nuovo smartphone, il 14x. Questo infatti è avvenuto durante un evento ufficiale che si è tenuto in India il 18 dicembre. Lo spettacolo ha avuto inizio alle 7:30, ora italiana, e ha segnato l’arrivo del successore del Realme12x. E proprio come avevano confermato alcune indiscrezioni rilasciate nei giorni precedenti, il Realme14x ha presentato un design completamente rinnovato e caratteristiche tecniche migliorate.

Realme 14x: un prezzo competitivo per uno smartphone versatile

Il cambiamento estetico più evidente riguarda la struttura posteriore del dispositivo. In cui il tradizionale modulo circolare delle fotocamere è stato sostituito da uno rettangolare con sensori disposti in verticale. Anche sul fronte vi sono state delle novità. È presente infatti un display interrotto da un piccolo foro per la fotocamera frontale. Le cornici restano visibili, in particolare il bordo inferiore. Mentre la struttura generale si distingue per il “Diamond Design“, che promette resistenza e un look assolutamente elegante. Tra i colori disponibili vi somo Crystal Black, Golden Glow e Jewel Red.

Il Realme 14x è anche il primo smartphone del marchio con certificazione IP69. Il che garantisce una protezione superiore contro polvere, acqua e alte temperature. Mentre la scheda tecnica eredita alcune funzionalità del suo predecessore. Come ad esempio la tecnologia Mini Capsule, che consente di visualizzare notifiche intorno alla fotocamera anteriore.

Questo nuovo smartphone si presenta così come un modello competitivo, soprattutto per il prezzo. È infatti il primo cellulare IP69 venduto in India a meno di 15.000 INR, equivalenti a circa 168€. Questa scelta lo posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo di qualità senza spendere troppo.

Ma non è finita qui. In quanto confrontandolo con il Realme 12x, che offre un processore MediaTek Dimensity 6100+ e una batteria da 5.000mAh, il 14x potrebbe rappresentare un aggiornamento sostanziale. Soprattutto in termini di autonomia e resistenza. Tutti elementi che contribuiscono a fare di questo smartphone un’ ottima scelta per tutti coloro che cercano prestazioni di qualità senza svuotarsi il portafoglio.