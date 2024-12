Il nuovo Realme 14X 5G si presenta come un dispositivo che rompe gli schemi nel mondo degli smartphone resistenti. La sua estetica è moderna e discreta. Ma non tradisce l’aspetto robusto tipico di questi device. Si tratta di un dispositivo assolutamente robusto. In grado di adattarsi perfettamente alla vita quotidiana senza risultare ingombrante. Questo modello è pensato per chi cerca un telefono in grado di resistere agli urti estremi. Ma che comunque non voglia rinunciare a un design elegante. Grazie alla certificazione IP69, il Realme 14X è in grado di sopportare immersioni e resistere a getti d’acqua ad alta pressione. In più, supera i test di resistenza alle alte temperature, offrendo una protezione superiore rispetto a molti altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. Ma non è tutto. Il grado di protezione MIL-STD 810H, che certifica la resistenza agli urti, rende questo smartphone ancora più resistente. Dunque adatto per chi vive in ambienti difficili o svolge lavori all’aperto.

Realme 14X: tecnologia e prestazioni per ogni esigenza

Ma non si parla solo robustezza, il Realme 14X è infatti anche un dispositivo dalle prestazioni davvero sorprendenti. Esso si presenta equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 6300, e garantisce una connessione 5G stabile e veloce. La batteria da 6.000mAh assicura un’autonomia duratura. Ideale quindi per chi ha bisogno di uno smartphone che resista a lungo durante la giornata. Anche e soprattutto in condizioni impegnative. Ancora, la tecnologia di ricarica rapida SuperVooc da 45watt consente di ricaricare il telefono in tempi rapidi. Insomma, un altro vantaggio per chi non ha tempo da perdere. La memoria è espandibile fino a 2 TB tramite microSD, offrendo una grande flessibilità. Il display da 6,67″ con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e confortevole. Mentre la fotocamera principale da 50MP permette di scattare foto di qualità. Ciò anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il Realme 14X è disponibile in due configurazioni di memoria. Ovvero 6+128GB e 8+128GB. Rispettivamente con prezzi di circa 170 e 180€ in India.