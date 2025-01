iPhone ha un problema: la sveglia non suona in orario, utenti arrabbiatissimi

Da mesi, diversi utenti iPhone stanno segnalando un problema fastidioso: la sveglia integrata nell’app Orologio non suona correttamente o, in alcuni casi, si attiva con ore di ritardo. Apple aveva già riconosciuto il bug quasi un anno fa, ma la soluzione promessa tarda ancora ad arrivare, lasciando molti utenti frustrati.

iPhone: la sveglia non suona e gli utenti non si svegliano

Le testimonianze raccolte in un thread su Reddit descrivono scenari piuttosto preoccupanti. Un utente ha segnalato che la sua sveglia impostata per le 10:30 ha suonato alle 12:42, con un ritardo di oltre due ore. Altri raccontano di sveglie che si attivano senza alcun suono o vibrazione, a volte rimanendo attive in modo silenzioso per 40 minuti. Alcuni riportano persino ritardi nell’ordine delle 10 ore.

Il bug sembra riguardare diverse versioni di iOS, inclusi iOS 17 e iOS 18, il che indica che il problema si è trascinato da un aggiornamento all’altro senza essere risolto. Considerando che la funzione sveglia è una delle più basilari e affidabili per chi utilizza uno smartphone, il disagio risulta particolarmente grave.

Tentativi di risoluzione e ipotesi sul problema

In molti hanno tentato in ogni modo di risolvere il problema, adottando anche un procedimento indicato su diversi social. Gli utenti infatti hanno disabilitato la funzione Rilevamento sguardo. Questa è presente in Impostazioni > Accessibilità > Face ID e, dunque, rilevamento sguardo. Per chi non la conoscesse, consente all’iPhone di rilevare la presenza dell’utente prima di abbassare il volume delle notifiche o disattivare lo schermo.

Rilevando la presenza dell’utente, secondo le ipotesi percorse fino ad ora, l’iPhone abbasserebbe il volume della sveglia in modo automatico, rendendola quasi impercettibile. Nonostante tale accorgimento, questa soluzione si è dimostrata inefficace per molti, poiché il problema persiste anche dopo la disattivazione dell’opzione.

Almeno per il momento il problema resta. Ora bisognerà capire se Apple affronterà la questione con un aggiornamento imminente o se il problema continuerà a pesare sull’esperienza d’uso dei suoi dispositivi.