TIM, attraverso il programma fedeltà gratuito TIMParty, ha messo a disposizione una nuova promozione per l’acquisto dello smartphone Oppo Reno12 FS 5G. L’offerta è valida fino al 7 ottobre 2024 o ad esaurimento scorte, ed è riservata ai clienti di rete mobile. Il dispositivo, che in condizioni standard viene proposto a 13€ al mese per 30 mesi (pari a 390€ totali), ora è offerto con un prezzo scontato di 8€. In questo modo, il costo complessivo viene ridotto a 240€. Il tutto senza anticipo prevenne e con finanziamento a tasso zero.

Caratteristiche tecniche e ulteriori vantaggi con TIM Fin

Per poter accedere all’offerta, è necessario essere iscritti a TIMParty e avere una linea mobile attiva da almeno 24 mesi. Prima di acquistare il dispositivo, è necessario abilitare la linea alla rateizzazione. Operazione che può essere effettuata online o presso un negozio fisico di TIM. Dopo l’abilitazione, il cliente riceve una conferma via email entro 48 ore. A cui seguiranno ulteriori dettagli per completare l’acquisto.

L’Oppo Reno12 FS 5G, protagonista di questa promozione, è dotato di un display AMOLED 2,5D da 6,67 pollici. Costituito anche da una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6300. Esso prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 45W. Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 50MP. Un’ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2MP. Invece la camera frontale è da 32MP.

Oltre alla promozione base, i clienti possono beneficiare dell’opzione TIMClub. Quest’ ultima disponibile al costo unico di 9,99€ offre fino a tre mesi gratis su alcuni servizi e accesso a ulteriori sconti. Con TIMFin, il finanziamento è privo di costi aggiuntivi se il cliente mantiene attiva la linea TIM per tutta la durata del contratto. Insomma niente di più conveniente e vantaggioso.