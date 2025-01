La grande attesa per quanto riguarda il mondo dei videogiochi per questo 2025 è dedicata tutta a Nintendo Switch 2, la nuova console in arrivo da parte di Nintendo si sta facendo decisamente attendere e il fermento attorno ad essa continua a crescere il giorno dopo giorno, non a caso le voci di corridoio continuano a crescere in modo smisurato e ci arrivano sempre più dettagli in anteprima, anche oggi non mancano le novità che arrivano direttamente dalla fiera della tecnologia di Las Vegas durante la quale Nintendo switch 2 è stata presente senza essere presente, negli stand infatti è stato possibile visionare un dummy della console mostrato da Genki, azienda che produce accessori.

In sostanza si tratta di un modello sotto la cui scocca non c’è niente, letteralmente un pezzo di plastica inanimato che riproduce però le sembianze del prodotto in questione, come potete vedere dalle immagini queste ultime confermano in parte tutte le voci di corridoio che sono circolate fino a questo momento, mostrando un display più grande una cornice più sottile e un design globalmente più rotondeggiante e snello, attenzione ai colori che non saranno quelli presenti nel modello mostrato in questo momento, ma saranno diversi, le voci di corridoio infatti parlavano dei joy con neri nella versione standard e di un colore arancio per la variante più colorata.

Un dettaglio in più grazie al dock

Restando sempre in tema di voci di corridoio, un’ulteriore notizia trapelata online mostra un dettaglio legato all’alimentatore della dock che offrirebbe una potenza di 60W, ciò starebbe ad indicare una potenza della console maggiore ma allo stesso tempo ci indica che non sarà possibile utilizzare l’alimentatore del modello precedente per caricare il modello attuale, il quale godrà comunque di una ricarica decisamente rapida vista la potenza erogata, segnale che dunque il chip presente sotto la scocca sarà di potenza decisamente maggiore rispetto al precedente.