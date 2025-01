Il mondo delle console pc portatili da gioco sta andando incontro ad una rapida e profonda evoluzione settimana dopo settimana, nonostante i grandi passi in avanti fatti però una nota dolente rimane sempre l’integrazione del sistema operativo di Microsoft, Windows 11, all’interno di questi sistemi che hanno come base di input primaria, se non unica, il pad.

Non è un mistero che molti utenti trovino scomodo utilizzare l’interfaccia classica di Windows 11 all’interno di questi sistemi, ecco dunque che Microsoft sta lavorando da tempo a una soluzione a questa problematica in modo da rendere il proprio sistema operativo il gold standard all’interno di questi prodotti, sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo, a dirlo è stato un portavoce dell’azienda di Redmond direttamente alla fiera della tecnologia di Las Vegas.

Prendere il meglio

il portavoce di Microsoft ha dichiarato che l’azienda sta lavorando step by step ispirandosi alla propria console di punta Xbox, il sistema operativo di quest’ultima infatti deriva direttamente da Windows 11, ecco dunque perché l’azienda sembra si stia impegnando per prendere il meglio da entrambi i mondi per metterlo dentro ai prodotti da gioco portatili, ciò si tradurrebbe in un avvicinamento dell’interfaccia grafica a quella di Xbox, pur mantenendo tutte le funzionalità in più che normalmente offre Windows 11, ciò offrirebbe un’interfaccia grafica molto più snella e accessibile e priva di fastidiosi elementi come ad esempio le notifiche comparsa, in qualsiasi momento però l’utente potrà scegliere di effettuare uno switch verso la componente più vicina a Windows 11, offrendo così una scalabilità e una fluidità di utilizzo molto migliori rispetto allo stato attuale, come se non bastasse il portavoce anche annunciato che queste novità cominceranno a vedersi già a partire dal 2025.

Si tratta dunque di un cambiamento decisamente importante dal momento che la concorrenza è agguerrita e Microsoft non vuole perdere questa fetta di mercato, ricordiamo infatti che Valve con il suo SteamOS sta conquistando terreno su terreno.