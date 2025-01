Si apre il nuovo anno con tantissime novità che preannunciano di arrivare nel corso dei mesi sul mercato globale. Una delle ultimissime è il nuovo Hisense L9Q annunciato in uno degli eventi più importanti al mondo.

Con se esso porta moltissime novità a livello di tecnologia, quest’ultime dovranno essere sicuramente approfondite alla sua uscita globale.

Hisense L9Q, un nuovo proiettore?

A quanto pare sì, Hisense ha finalmente annunciato al famosissimo CES 2025 il nuovo proiettore a tiro ultra corto, un dispositivo fantastico che ci permetterà di portare il cinema e l’esperienza cinematografica direttamente nelle nostre abitazioni. Quest’ultimo sarà accompagnato da un design fantastico con delle finiture in metallo dorato che richiamano moltissimo l’estetica degli anfiteatri romani. Il tutto al fine di regalare un’esperienza davvero di qualità.

Per quanto riguarda la sua luminosità, il nuovo Hisense L9Q potrà emanare una potenza di 5.000 lumen. Parliamo di una caratteristica che ci permetterà di avere delle immagini nitide e dettagliate in qualunque ambiente. Questo permetterà di lasciarsi alle spalle le normali limitazioni dei classici proiettori.

La sua elevata luminosità è garantita da un nuovo sistema di illuminazione laser triplo. Parliamo di una nuova tecnologia di cui proprietaria è proprio Hisense e che garantisce una riproduzione di colori davvero fantastica.

Il nuovo Hisense L9Q non va a concentrarsi solo sulla tecnologia visiva, infatti si è curato molto anche l’aspetto audio tramite un sistema audio surround 6.2.2 con un supporto per Dolby Atmos, DTS Virtual X e eARC. Oltre a questo c’è l’integrazione con Google TV, le quali si distinguono di molto per la loro fluidità e la completezza dell’esperienza dell’utente stesso.

Hisense L9Q avrà diverse dimensioni che partono da 100 a 150 pollici, le quali includeranno anche una funzione di correzione trapezoidale permettendo così di adattare l’immagine a schermi di diverse forme e dimensioni. Per adesso ancora non si hanno informazioni precise sul prezzo o il periodo di debutto, dettagli che sicuramente si sapranno con il passare del tempo.