Nvidia ha intenzione di realizzare un paio di occhiali in grado di poter percepire anche la realtà aumentata. Nvidia ha proprio depositato un brevetto per questo progetto in modo da migliorare l’ esperienza di visione. Inoltre questa tecnologia aprirà nuovi orizzonti per tutte quelle aziende che si vogliono cimentare nella realizzazione di occhiali smart. La possibilità di poter percepire anche la tecnologia AR, fa si che questi occhiali diventino molto più tecnologici dei moderni occhiali smart di altre società.

Gli obiettivi che si è prefissata l’ azienda sono leggerezza, efficienza energetica e alta qualità visiva. Infatti grazie a queste novità, gli utenti troveranno quello che cercano poiché questi sono i prerequisiti per un dispositivo veramente tecnologico. Il fatto di essere più leggeri, rende più pratico il loro utilizzo senza essere troppo ingombranti. Inoltre l’ alta qualità visiva e l’ efficienza sono requisiti che ovviamente sono fondamentali per la buona riuscita del prodotto.

Nvidia, nuovi occhiali smart per visualizzare anche l’ AR

Il brevetto è stato intitolato Backlight-Free Augmented Reality Digital Holography ed è stato depositato presso lo United Patent and Trademark Office. La tecnologia utilizzata per visualizzare i contenuti AR prevede l’ oscuramento selettivo di porzioni specifiche degli occhiali. Questo sistema è molto utile in modo da visualizzare un’ immagine nitida e di qualità superiore rispetto ai tradizionali occhiali da sole. In questo dispositivo è stato inserito un modulatore di luce spaziale per controllare la luce e rendere più nitide le immagini AR. Con questo progetto, Nvidia si unisce a tutte quelle aziende che lavorano in questo campo e che si trovano ad affrontare scenari molto complicati per realizzare un prodotto molto tecnologico.

Sul mercato ci sono molte aziende che lavorano in questo settore come Samsung, Meta e Apple che presenteranno i propri prodotti a breve. Nvidia quindi deve cercare di creare un dispositivo che sia più performante degli altri in modo da prevalere sul mercato.