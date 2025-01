Gboard: la tastiera di Google per Android cambia per sempre con un nuovo tasto

Google ci tiene a perfezionare sempre le sue applicazioni e tutti gli aspetti che riguardano soprattutto la piattaforma Android. Secondo quanto vociferato nelle ultime ore infatti il colosso americano avrebbe in procinto un miglioramento per la sua tastiera famosissima in tutto il mondo nota con il nome di Gboard. Questa porterà infatti a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare il tasto “annulla”.

Come funziona il tasto “Annulla” di Gboard di Google

Il nuovo tasto permette di annullare l’ultima modifica apportata durante la digitazione, agendo lettera per lettera. Tuttavia, se è stata eliminata un’intera frase o gruppo di parole, il tasto consentirà di ripristinarle in un solo passaggio.

Per attivare la funzione:

Il tasto può essere aggiunto manualmente nella barra dei suggerimenti tramite le impostazioni personalizzabili di Gboard;

nella tramite le impostazioni personalizzabili di Gboard; Una volta posizionato, sarà possibile annullare le modifiche con un semplice tocco.

In alcuni test effettuati dagli utenti, il tasto “Annulla” ha dimostrato di mantenere memoria delle modifiche anche dopo aver chiuso e riaperto la tastiera, a patto che l’app in uso non venga chiusa. Infatti, la cronologia delle modifiche viene azzerata non appena si esce completamente dall’applicazione.

Disponibilità e versioni compatibili di Gboard

La funzione è attualmente disponibile nella versione 14.9.06.x di Gboard, accessibile solo ai beta tester. Per il momento, il test è riservato a un numero limitato di dispositivi Android e non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di rilascio globale.

Conoscendo come opera Google, ci sono alte probabilità che questa novità venga introdotta pian piano per gli utenti. Basterà attendere dunque le prossime settimane per vedere qualcosa in più, anche per garantire agli sviluppatori che stanno già testando il nuovo tasto di poter dare qualche consiglio sul miglioramento. Basterà dunque attendere ancora un po’ per vedere questa nuova introduzione che di certo rivoluzionerà una tastiera molto amata da tutti.