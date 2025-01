Disney+: la qualità video aumenta tantissimo con questa novità

Durante la cornice statunitense del CES 2025 che si è tenuto a Las Vegas, Disney+ ha annunciato una grande novità per i suoi utenti. È infatti pronta ad arrivare una nuova qualità video grazie all’introduzione del supporto all’HDR10+. Questo nuovo standard sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati, per cui non ci saranno aumenti di prezzo.

In questo modo Disney+ potrà allinearsi a quanto visto già sugli altre piattaforme rivali. Sarà dunque una strada necessaria per la crescita della piattaforma, la quale consentirà ai suoi utenti di avere qualcosa in più. L’annuncio è arrivato anche da parte di HDR10+ Technologies.

Cos’è l’HDR10+ e perché è importante per Disney+ ma non solo

Per chi non conoscesse l’HDR10+, si tratta di uno standard di immagine avanzato. A svilupparlo sono state aziende leader nel settore come Samsung, Amazon, Panasonic e 20th Century Fox. Le principali caratteristiche si commentano da sole per via della loro grande incisività. Ecco l’elenco dei punti focali dell’HDR10+:

Luminosità quattro volte superiore rispetto all’HDR10 standard, con un picco di 4.000 nits ;

rispetto all’HDR10 standard, con un picco di ; Metadati dinamici che ottimizzano la luminosità e i colori per ogni singolo frame del video, offrendo immagini più realistiche e dettagliate;

che ottimizzano la luminosità e i colori per ogni singolo frame del video, offrendo immagini più realistiche e dettagliate; Colori più ricchi e maggiore profondità nei contrasti, migliorando l’esperienza visiva complessiva.

Per gli utenti Samsung, questa integrazione è particolarmente importante. I dispositivi Samsung, infatti, non supportano Dolby Vision, standard concorrente di HDR10+, rendendo questa aggiunta fondamentale per offrire la massima qualità visiva su dispositivi Galaxy e Smart TV del marchio.

Disney+ e la concorrenza: un aggiornamento strategico che batte Netflix

Disney+ supporterà dunque questo standard quasi tra i primi, anche se ci sono aziende che ne disponevano già. Amazon Prime Video infatti lo possiede dal 2017, mentre Apple TV+ dal 2023. Non si può dire lo stesso di Netflix, che stranamente non ha ancora adottato questo standard, continuando a puntare principalmente sul Dolby Vision.