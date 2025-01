Il Poco X7 Pro è appena stato presentato sul mercato, e già oggi gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di approfittare di uno sconto molto interessante, fruendo appieno delle sue funzionalità, ma soprattutto godendo di una caratteristica capace di distinguerlo dalla massa: la batteria da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 90W.

Il processore si affida direttamente alle sapienti mani di MediaTek, con il modello Dimensity 8400-Ultra, e processo produttivo di 4 nanometri, a fare da sfondo alla doppia configurazione disponibile (8/12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di ROM UFS 4.0), affidandosi allo stesso tempo ad una connettività molto varia, con WiFi 6 dual-band, bluetooth 5.4, sensore IR, chip NFC e GPS integrati. Le sue dimensioni sono complessivamente allineate con gli standard del momento, raggiungendo per la precisione 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri, ed un peso che rientra nel limite ideologico dei 200 grammi.

Poco X7 Pro: lo sconto Amazon è da non perdere

Ottime notizie per coloro che non vogliono aspettare e vogliono toccare subito con mano il Poco X7 Pro, infatti lo smartphone, nella sua variante 8/256GB, viene commercializzato ad un listino di 369 euro, ma sebbene sia stato lanciato da pochissimi giorni, la spesa che l’utente si ritrova a sostenere corrisponde a 319 euro. La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, ed è prevista la consegna in pochissimi giorni dall’acquisto a questo link.

L’attenzione dell’azienda al comparto fotografico è nota a tutti, e lo possiamo vedere anche nella presenza di 2 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, sensore Sony IMX882 con apertura F1.5, oltre ad un grandangolare con apertura F2.2. Il tutto porta a poter registrare video in 4K a 60fps con stabilizzatore ottico integrato, oltre all’elettronico, per una maggiore stabilizzazione generale.