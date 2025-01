Very Mobile è sicuramente uno degli operatori telefonici virtuali più conosciuti in Italia. Il gestore è noto grazie alle sue tariffe semplici e trasparenti, che cercano di creare il giusto connubio tra una buona qualità del servizio e vantaggi economici.

Very Mobile si appoggia all’operatore telefonico tradizionale WindTre per offrire alla propria clientela dei servizi utili per la telefonia mobile.

I vantaggi che offre un operatore come Very Mobile sono sicuramente una corposa trasparenza per quanto riguarda i costi delle tariffe, una copertura di tutto rispetto su tutto il territorio italiano, un’app eccellente tramite cui è possibile gestire il piano sottoscritto e, infine, la possibilità di scegliere se attivare una Sim fisica oppure una più moderna Sim digitale, più comunemente chiamata eSim.

Very Mobile, le offerte più famose dell’operatore telefonico virtuale

Very Mobile offre alla propria clientela una serie di incredibili offerte tra cui scegliere.

Recentemente, inoltre, l’operatore ha introdotto anche la tecnologia 5G per le sue offerte, aumentando di gran lunga la qualità dei propri servizi, soprattutto per quanto riguarda la connessione a Internet.

Tra le offerte più apprezzate dagli utenti, troviamo le seguenti:

Offerta a 5,99 € per sempre

150 giga di Internet in 5G

Minuti e SMS illimitati

Due mesi in omaggio

Nessun Costo di attivazione e spedizione della Sim

Disponibile per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali

Offerta da 9,99 € per sempre

440 giga di Internet in 5G

Minuti e SMS illimitati

Nessun costo di attivazione e spedizione della Sim

Disponibile per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali

Offerta da 6,99 € per sempre

200 giga di Internet in 5G

Minuti e SMS illimitati

Nessun costo per la spedizione della Sim è un costo di attivazione di 2,99 €

Disponibile per i nuovi numeri

Offerta da 7,99 € per sempre

300 giga di Internet in 5G

Minuti e SMS illimitati

Nessun costo di spedizione della Sim è attivazione da 2,99 €

Disponibile per i nuovi numeri

Offerta da 11,99 € per sempre

200 giga di Internet in 5G

minuti e SMS illimitati

Nessun costo di attivazione e spedizione della Sim

Disponile per i clienti provenienti dagli operatori telefonici tradizionali

Offerta da 12,99 € per sempre