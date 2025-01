Microsoft ha recentemente annunciato un passo indietro sul suo strumento di generazione di immagini, Bing Image Creator, tornando a una versione precedente del modello DALL-E. La decisione è stata presa dopo una pioggia di critiche da parte degli utenti, che hanno lamentato un peggioramento significativo nella qualità delle immagini in seguito a un aggiornamento introdotto il 18 dicembre 2024.

Microsoft fa marcia indietro con Bing e ripristina DALL-E

Numerosi utilizzatori hanno segnalato che il generatore produceva risultati meno precisi, meno dettagliati e spesso incapaci di soddisfare le richieste inserite nei prompt. La delusione si è rapidamente diffusa sui social media, nei forum di OpenAI e su Reddit, dove le critiche sono state accompagnate da immagini comparate per evidenziare i difetti del nuovo modello. La questione è stata resa ancora più evidente da discussioni approfondite che hanno coinvolto appassionati ed esperti del settore.

Jordi Ribas, responsabile della divisione Search di Microsoft, ha confermato che il team tecnico è riuscito a riprodurre alcune delle problematiche segnalate e ha deciso di reintrodurre temporaneamente la versione precedente del modello DALL-E. Tuttavia, il ritorno alla versione precedente richiederà diverse settimane per essere completamente implementato. Nonostante Ribas avesse inizialmente difeso l’aggiornamento, affermando che avrebbe dovuto migliorare la qualità complessiva delle immagini, le esperienze degli utenti hanno raccontato una realtà diversa, con immagini spesso poco dettagliate, sovraesposte o incapaci di rappresentare accuratamente i dettagli richiesti.

Le critiche si sono concentrate sia su aspetti tecnici che estetici. Alcuni utenti hanno messo a confronto immagini di esempio, evidenziando problemi come una gestione inadeguata delle luci, riflessi poco realistici e dettagli trascurati. Altri hanno sottolineato una perdita generale di fedeltà visiva, particolarmente evidente in stili artistici come l’anime, dove la precisione dei dettagli è fondamentale.

Microsoft non ha fornito spiegazioni specifiche sulle cause di questi problemi, ma il caso riflette le sfide crescenti per le aziende impegnate nello sviluppo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Oltre alle difficoltà tecniche, queste aziende si trovano a gestire un pubblico sempre più attento e critico, soprattutto quando si tratta di strumenti creativi come quelli per la generazione di immagini.