Sono davvero tanti i marchi automobilistici che nel corso degli anni hanno contribuito a scrivere la storia del settore delle quattro ruote. Marchi conosciuti in tutto il mondo poiché da sempre in grado di portare sul mercato modelli unici sia in termini di prestazioni che di cura del design e dei dettagli. Non mancano però nuove realtà che stanno lavorando al fine di riuscire a costruire un futuro eccellente nel panorama automobilistico. E’ il caso del nuovo marchio Omoda & Jaecoo nato circa due anni fa.

Stiamo parlando di una realtà che è stata fondata nel corso del 2022 è un marchio del produttore di veicoli cinese Chery. I risultati ottenuti da questo marchio lasciano ben sperare visto che in così poco tempo è riuscito ad ottenere un risultato importante. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai dati diffusi.

Omoda & Jaecoo: eccellente il numero di vendite registrato

Omoda & Jaecoo è un marchio automobilistico giovane ma con un risultato che offre speranze ottimali per il futuro. Non a caso, i dati diffusi in merito alle vetture consegnate sorprendono tutti. Nello specifico, il marchio è riuscito a superare le 410.000 vetture consegnate in tutto il mondo.

Delle 410.000 vetture consegnate, un totale di 2.495 unità è stato venduto sul mercato automobilistico italiano. A tal proposito, non possiamo non ricordare che il marchio è giunto ufficialmente in Italia solamente ad agosto 2024.

I numeri eccellenti registrati finora hanno permesso al produttore cinese di conquistare un 25% di quota di mercato nazionale nel segmento dei suv di medie dimensioni a benzina. E se questi sono i risultati ottenuti in così poco tempo, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni? Certamente, il futuro di questo marchio è destinato a migliorare ulteriormente in tutti i 33 Paesi del mondo in cui è stato lanciato.

Oltre all’Italia, Omoda & Jaecoo ha ottenuto ottimi risultati anche in Turchia, dove le vendite e vendite annuali hanno superato le 16.000 unità. In Spagna, invece, le vetture immatricolate sono stato circa 10.000.