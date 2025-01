Gli smartphone pieghevoli hanno segnato una svolta importante nel settore della tecnologia mobile e ogni azienda sta ormai proponendo i propri modelli. Il produttore tech OnePlus, in particolare, è già al lavoro sul suo secondo modello di questa tipologia. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Open 2. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, il nuovo device dell’azienda potrebbe essere il foldable più sottile al mondo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Open 2, in arrivo il foldable più sottile al mondo?

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete alcuni rumors e leaks piuttosto interessanti riguardanti il prossimo smartphone pieghevole a marchio OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Open 2. Secondo quanto riportato da due noti leaker del settore (tra cui il leaker Digital Chat Station), questo device potrebbe rappresentare una svolta.

Il nuovo foldable del produttore tech OnePlus potrebbe infatti essere il più sottile al mondo, superando anche quanto fatto dall’azienda rivale Honor con il suo Honor Magic V3. Le novità sembra poi che non finiranno qui. In particolare, l’azienda avrebbe intenzione di collaborare ancora una volta con il colosso Hasselblad per la realizzazione del comparto fotografico.

Le prestazioni di questo dispositivo dovrebbero essere poi ai massimi livelli. Questo grazie alla presenza di uno dei processori più potenti attualmente presenti sul mercato, cioè il soc Snapdragon 8 Elite. Anche l’autonomia dovrebbe essere molto elevata. Si parla infatti in rete della possibile presenza di una enorme batteria con una capienza di ben 6000 mah. Quest’ultima dovrebbe inoltre supportare la ricarica ultra rapida dell’azienda e dovrebbe supportare anche la ricarica wireless.

Tutte queste presunte specifiche, in particolare, lasciano intravedere una certa somiglianza con il cugino del produttore tech Oppo, ovvero Oppo Find N5. Questo potrebbe essere perché, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo OnePlus Open 2 sarà una versione re-branded del cugino di casa Oppo.