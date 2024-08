xAI, l’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha lanciato due nuove versioni del suo chatbot Grok: Grok-2 e Grok-2 mini. Questi nuovi modelli promettono prestazioni superiori rispetto al loro predecessore e introducono una capacità innovativa: la generazione di immagini AI direttamente su X, la piattaforma social di Musk.

I nuovi Grok-2 e Grok-2 mini

Le nuove versioni di Grok rappresentano un salto importante nel campo dell’intelligenza artificiale conversazionale e generativa. Secondo xAI, Grok-2 è dotato di “capacità all’avanguardia” per chat, codifica e ragionamento, mentre Grok-2 mini è descritto come una versione più compatta ma comunque potente del modello principale.

Tuttavia, ciò che distingue veramente Grok-2 è la sua capacità di generare immagini senza le tradizionali limitazioni etiche che caratterizzano altri sistemi simili. A differenza di piattaforme come DALL-E di OpenAI o Firefly di Adobe, Grok-2 non sembra avere le solite “barriere” per impedire la creazione di contenuti potenzialmente controversi o offensivi.

Questa mancanza di restrizioni ha già sollevato preoccupazioni tra gli utenti. Alcuni hanno dimostrato come sia possibile creare immagini di personaggi pubblici in situazioni immaginarie o compromettenti, come quelle di Mark Zuckerberg e Elon Musk in un incontro di boxe. Un utente ha commentato che la qualità delle immagini generate da Grok-2 è superiore a quella di altri servizi, sottolineando l’assenza di limitazioni etiche.

Le implicazioni di questa libertà nella generazione di immagini sollevano interrogativi significativi, specialmente in vista delle imminenti elezioni globali, comprese le presidenziali americane di novembre. La possibilità di creare contenuti visivi realistici ma completamente fittizi potrebbe contribuire alla diffusione di disinformazione e manipolazione dell’opinione pubblica.

Senza limiti e senza etica?

Attualmente, Grok-2 e Grok-2 mini sono accessibili solo agli abbonati Premium e Premium+ di X, ma xAI prevede di ampliare la disponibilità attraverso la sua API Enterprise entro la fine del mese. Questo potrebbe aumentare l’adozione della tecnologia, portando con sé sfide e benefici ancora da esplorare. La comunità tecnologica dovrà affrontare la questione di come gestire eticamente questa nuova generazione di IA generativa, richiedendo probabilmente nuove forme di verifica e alfabetizzazione mediatica per il pubblico.