Tantissime le novità presentate in occasione del CES 2025 di Las Vegas. Un evento ricco di presentazioni, da parte di diversi costruttori, che in questi giorni ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati del settore automotive. Tra le novità che non sono passate inosservate c’è inevitabilmente l’auto volante presentata dalla divisione aerospaziale dell’azienda Xpeng, Xpeng Aero HT.

Stiamo parlando di un veicolo del tutto originale e unico denominato dalla startup “Land Aircraft Carrier”, costruito in fibra di carbonio con sei rotori pieghevoli. A rendere uniche le caratteristiche di questo veicolo è la combinazione tra un minivan elettrico e un eVTOL pieghevole. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Xpeng Aero HT: al CES 2025 con la Land Aircraft Carrier

Un CES 2025 ricco di novità che attirano l’attenzione di appassionati di veicoli e non. Ma l’auto modulare volante denominata Land Aircraft Carrier, presentata in occasione dell’importante evento da Xpeng Aero HT, non passa di certo inosservata grazie ad una serie di caratteristiche tecniche uniche.

Ci troviamo, infatti, davanti ad un’auto dal design futuristico e in grado di offrire posto fino a quattro passeggeri e può funzionare anche come una stazione di ricarica mobile con un’autonomia di 621 miglia. La buona notizia diffusa è che il veicolo è già riuscito a ricevere la certificazione necessaria per poter essere utilizzato e a completare un volo pubblico dimostrativo.

Secondo quanto diffuso dalla startup, sono ben 3.000 ordini gli ordini finora ricevuti per la Land Aircraft Carrier. Quel che sappiamo, finora, è che il via alla produzione di massa sarà dato ufficialmente entro quest’anno mentre per le consegne si dovrà attendere il 2026.

Il prezzo? La startup parla di un costo che si attesta al di sotto dei 300.000 dollari. Una cifra con cui si punta a conquistare sia utenti appassionati di veicoli “unici” oltre ad un utilizzo per servizi di soccorso e ricerca.